In Islanda si aspetta un’eruzione vulcanica

Venerdì le autorità islandesi hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo una serie di terremoti molto forti avvenuti nella penisola di Reykjanes, nella zona sud occidentale del paese. L’aumento della frequenza e della potenza dei terremoti è segnale di una possibile eruzione vulcanica: l’allerta ha portato le autorità a ordinare l’evacuazione di Grindavík, un paese di circa tremila persone molto vicino all’epicentro dei sismi.

In Islanda i terremoti e le eruzioni vulcaniche sono molto comuni, perché l’isola si trova lungo la linea di congiunzione tra due placche tettoniche, la nordamericana e l’euroasiatica. Dalla fine di ottobre l’istituto meteorologico islandese ha registrato circa 24mila terremoti di varie entità, di cui più di 800 negli ultimi giorni. Secondo i dati preliminari, la scossa più forte è avvenuta venerdì pomeriggio ed è stata di magnitudo 5.2. I terremoti sono stati sentiti distintamente anche nella capitale Reykjavik, distante poco più di 50 chilometri da Grindavík.

In questa zona l’attività vulcanica è ricominciata solo negli ultimi anni dopo quasi 800 anni di inattività. Dal 2021 ci sono state tre eruzioni nella penisola di Reykjanes: il vulcano Fagradalsfjall è eruttato nel marzo del 2021, nell’agosto del 2022 e nel luglio del 2023. Tutte e tre le eruzioni, tuttavia, sono avvenute lontano da infrastrutture o centri abitati.

Secondo le previsioni delle autorità, anche stavolta potrebbe esserci un’eruzione, ma non improvvisa: il magma potrebbe risalire fino a raggiungere la superficie nel giro di qualche giorno. Al momento non è possibile prevedere con precisione dove il magma emergerà.

L’evacuazione di Grindavík è stata disposta per precauzione e alle persone è stato lasciato il tempo di organizzare i loro spostamenti, anche per evitare il rischio di ingorghi. Il comune ha allestito centri di accoglienza e gli abitanti che lasceranno il paese per essere ospitati da parenti e conoscenti sono obbligati a comunicare la loro posizione. «Non c’è alcun pericolo immediato e imminente, l’evacuazione è principalmente preventiva e ha come obiettivo principale la sicurezza di tutti i residenti di Grindavík», si legge in una comunicazione della Protezione civile.

