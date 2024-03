L’Italia ha vinto anche contro il Galles nel Sei Nazioni di rugby

La Nazionale italiana di rugby ha battuto 24-21 il Galles nella quinta e ultima partita del Sei Nazioni, il più importante torneo del rugby europeo. L’Italia ha vinto in trasferta, al Principality Stadium di Cardiff (in Galles) una settimana dopo un’altra vittoria, quella ottenuta a Roma contro la Scozia per 31 a 29. La nazionale italiana chiude il torneo con un risultato storico: è la prima volta da quando partecipa al Sei Nazioni che riesce a ottenere tre risultati utili consecutivi. Prima della vittoria con la Scozia c’era stato il pareggio 13-13 contro la Francia, il 25 febbraio.

L’Italia ha controllato la partita sin dal primo tempo, portandosi sul 6-0 grazie a due calci piazzati di Paolo Garbisi e ha poi trovato la prima meta con Monty Ioane, australiano di origini samoane diventato eleggibile per la nazionale italiana dal 2020 dopo tre anni di residenza in Italia. Ha chiuso il primo tempo in vantaggio 11-0, ma dopo 7 minuti del secondo tempo ha segnato un’altra meta con Lorenzo Pani, un giocatore fiorentino di 21 anni, in nazionale dallo scorso luglio. La trasformazione del calcio piazzato di Garbisi è valso il 18-0 per l’Italia. Le mete gallesi di Elliott Dee, Will Rowlands e Mason Grady e due calci trasformati da Garbisi e Martin Page-Relo hanno portato il risultato al 24-21 finale.

Con questa sconfitta il Galles chiude all’ultimo posto la competizione, dato che non ha vinto nessuna partita. L’Italia invece può terminare il torneo fra il terzo e il quinto posto, a seconda dei risultati delle altre partite, che si giocheranno sempre sabato. I risultati in questa edizione segnano un notevole miglioramento rispetto al recente passato e alla storia dell’Italia nella competizione. Dal 2000, anno in cui ha iniziato a partecipare al torneo, l’Italia ha vinto ben poche volte: quella contro il Galles è solo la 15esima vittoria in 125 partite giocate. Ci sono stati due pareggi, uno nel 2006 e uno nella terza partita di questa edizione contro la Francia, e per il resto 108 sconfitte. Prima delle due vittorie di questa edizione l’Italia aveva vinto nel 2022 contro il Galles, interrompendo una serie di 36 sconfitte consecutive.

Nelle ultime otto edizioni del torneo aveva sempre chiuso all’ultimo posto. Da gennaio 2024 l’allenatore della nazionale è l’argentino Gonzalo Quesada, alla prima esperienza come primo allenatore di una nazionale, dopo alcuni anni con squadre di club, l’ultima in Francia, lo Stade Français.

