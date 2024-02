L’Italia ha pareggiato 13-13 contro la Francia nel Sei Nazioni di rugby

La Nazionale italiana di rugby ha pareggiato 13-13 contro la Francia nella sua terza partita del Sei Nazioni, il più importante torneo del rugby europeo. A venti minuti dalla fine la Francia era ancora in vantaggio 13-3, ma l’Italia era poi riuscita a recuperare anche traendo vantaggio dal fatto che la Francia fosse rimasta con un uomo in meno (quindi in 14 contro 15) dalla fine del primo tempo, per via dell’espulsione del centro Jonathan Danty: prima sono arrivati tre punti con un calcio piazzato del mediano d’apertura Paolo Garbisi, poi altri sette con la meta dell’estremo Ange Capuozzo trasformata dallo stesso Garbisi (la “trasformazione” è un calcio piazzato a cui si ha diritto dopo ogni meta, che se realizzato vale 2 punti in più oltre ai 5 della meta).

Sul finale l’Italia ha avuto anche l’occasione di vincere la partita, ancora con Garbisi, che ha colpito il palo su un calcio piazzato che avrebbe potuto portare il punteggio sul 16-13.

L’Italia aveva perso entrambe precedenti partite giocate in questo Sei Nazioni: la prima contro l’Inghilterra 27-24, la seconda contro l’Irlanda 36-0. Le altre due partite del torneo per l’Italia sono in programma il 9 e il 16 marzo, rispettivamente contro Scozia e Galles. In questo momento nella classifica del Sei Nazioni l’Italia è ultima con tre punti, gli stessi del Galles. Prima è l’Irlanda a 15 punti, seguita dalla Scozia a 9, dall’Inghilterra a 8 e dalla Francia a 6.