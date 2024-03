L’Italia ha battuto la Scozia al Sei Nazioni di rugby

La Nazionale italiana di rugby ha battuto 31-29 la Scozia nella quarta partita del Sei Nazioni, il più importante torneo del rugby europeo. È un risultato a suo modo storico, perché in tutte le sue partecipazioni al torneo l’Italia ha vinto pochissime partite: questa è solo la 14esima vittoria in 124 partite. Ci sono stati due pareggi, uno nel 2006 e uno nella terza partita di questa edizione contro la Francia, e per il resto 108 sconfitte. L’ultima vittoria era stata nel 2022 contro il Galles e aveva interrotto una serie di 36 sconfitte consecutive.

Nella partita contro la Scozia l’Italia giocava in casa, allo stadio Olimpico di Roma, dove non vinceva una partita dal 2013. Alla fine del primo tempo era in vantaggio la Scozia per 22 a 16, ma nel secondo tempo l’Italia è riuscita a realizzare due mete, la prima non trasformata e la seconda sì, portandosi quindi sul 28 a 22 (la “trasformazione” è un calcio piazzato a cui si ha diritto dopo ogni meta, che se realizzato vale 2 punti in più oltre ai 5 della meta). Dopo le due mete il mediano d’apertura italiano Paolo Garbisi ha realizzato altri tre punti con un calcio piazzato, portando il punteggio sul 31-22. La Scozia ha fatto una meta al 78esimo, a due minuti dalla fine, e l’ha poi trasformata, ma non è bastato a recuperare.

È stata anche la prima vittoria al Sei Nazioni con l’Italia per Gonzalo Quesada, l’argentino che da quest’anno allena la Nazionale.

Finora in questo Sei Nazioni l’Italia aveva perso due partite e ne aveva pareggiata una: nella prima, molto combattuta, aveva perso 27-24 contro l’Inghilterra, nella seconda aveva perso nettamente 36-0 contro l’Irlanda e la terza invece l’aveva pareggiata contro la Francia 13-13. L’ultima partita dovrà giocarla il prossimo 16 marzo fuori casa contro il Galles, che al momento è ultimo in classifica con 3 punti. L’Italia invece con questa vittoria è salita momentaneamente al quarto posto in classifica con 7 punti, superando la Francia che ha 6 punti ma deve ancora giocare la quarta partita contro il Galles.