Almeno 16 persone sono state uccise in un attacco missilistico russo su Odessa, in Ucraina

Venerdì mattina c’è stato un grosso attacco missilistico russo su Odessa, grande città portuale nel sudovest dell’Ucraina. Nell’attacco sono state uccise almeno 16 persone e almeno 55 sono state ricoverate per le ferite subite. Secondo quanto riferito dal Servizio statale per le emergenze un primo missile ha colpito un’area residenziale, e quando le prime squadre di soccorso sono arrivate sul posto la zona è stata colpita da un secondo missile. Il governatore della regione di Odessa, Oleh Kiper, ha detto che l’attacco ha ucciso tra gli altri un paramedico e uno dei soccorritori.

State Emergency Situations Service publishes the first footage of the aftermath of attacks in Odesa

Damaged civilian infrastructure. A gas pipeline and a private house is burning. Preliminarily, 20 people are injured, of which 5 are employees of the State Emergency Service. pic.twitter.com/JbTFjIicqV

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2024