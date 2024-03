Il Parlamento Europeo ha approvato l’AI Act, la prima legge al mondo per regolamentare l’intelligenza artificiale

Mercoledì il Parlamento Europeo ha approvato con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni l’AI Act, la prima legge al mondo per regolamentare lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Prima di entrare in vigore il testo dovrà essere approvato dal Consiglio dell’Unione Europea. Le due istituzioni avevano trovato un accordo politico sui contenuti della legge a dicembre.

L’obiettivo della legge è indicare le modalità con cui è consentito usare i sistemi di intelligenza artificiale per tutelare la privacy e gli altri diritti dei cittadini europei. Il testo copre diversi ambiti e applicazioni dell’AI, dai sistemi per le nuove assunzioni di personale nelle aziende agli algoritmi che fanno funzionare le automobili a guida autonoma, passando per il riconoscimento facciale da parte delle forze dell’ordine e la diffusione della disinformazione online.

La legge era stata proposta inizialmente dalla Commissione europea nel 2021, ma ha richiesto molto tempo soprattutto per via del notevole sviluppo tecnologico portato avanti da diverse aziende negli ultimi due anni: le novità hanno costretto l’Unione Europea a tenere conto di possibili nuovi problemi in un settore in piena espansione e dai contorni ancora sfumati.

