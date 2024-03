Cos’è questa storia della foto di Kate Middleton ritoccata

Domenica su molti giornali internazionali è stata pubblicata una foto che ritrae Kate Middleton, la moglie del principe William d’Inghilterra, insieme ai figli. La foto è stata ripresa da tutte le principali testate internazionali perché Middleton non si faceva vedere in pubblico né fotografare da Natale: a metà gennaio l’ufficio stampa della residenza reale di Kensington Palace (quello che si occupa di William e Kate) aveva detto che era stata ricoverata per un intervento all’addome e che sarebbe tornata a svolgere le sue funzioni verso la fine di marzo, ma nelle ultime due settimane la sua assenza aveva attirato molta curiosità, con discussioni insistenti sui social network e teorie del complotto.

Dopo qualche ora dalla pubblicazione della foto, diverse agenzie di stampa internazionali molto autorevoli, come Associated Press (AP), Reuters, Agence France-Presse (AFP) e l’agenzia fotografica Getty Images, hanno rimosso la foto dai propri archivi fotografici, quelli da cui i giornali di tutto il mondo attingono per i loro articoli. Le agenzie hanno spiegato di avere preso questa decisione per il sospetto che l’immagine potesse essere stata modificata, e che quindi non fosse in linea con i loro standard di accuratezza giornalistica. La vicenda ha alimentato ancora di più l’interesse attorno al caso della “scomparsa” di Middleton, non solo tra gli appassionati di gossip e di famiglia reale britannica, ma anche tra giornalisti e commentatori. Lunedì mattina Middleton ha diffuso un brevissimo comunicato in cui spiega che «come molti fotografi amatoriali faccio occasionalmente esperimenti di ritocco delle foto» e si scusa per la confusione creata.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

La foto che è stata pubblicata domenica sui profili social della coppia reale ritrae Middleton seduta e circondata dai tre figli. Il messaggio che la accompagna è un augurio da parte del marito per la festa della mamma, che nel Regno Unito si celebrava ieri. È probabile che l’ufficio stampa di Kensington Palace (che cura la comunicazione e le relazioni con la stampa di William e Kate) avesse deciso di pubblicare la foto per fugare i dubbi e le speculazioni sulla salute di Middleton. La sua eliminazione dagli archivi delle agenzie ha però prodotto l’effetto opposto.

Alcuni giornali hanno scritto che la foto potrebbe essere stata scattata la scorsa settimana dal principe William nel giardino del Castello di Windsor, una delle principali residenze della monarchia britannica.

Associated Press, una delle più autorevoli agenzie di stampa al mondo, ha detto di avere eliminato la foto dall’archivio perché, dopo «un esame più attento», la redazione ha riscontrato una «incoerenza nell’allineamento» della mano sinistra della principessa Charlotte, la figlia di Middleton, che potrebbe essere il risultato di un ritocco in fase di post-produzione. L’AFP ha invece detto che l’immagine non può essere utilizzata perché è stata «alterata», mentre Reuters ha fatto sapere di avere cancellato l’immagine «in seguito a una revisione post-pubblicazione».

Ci sono anche agenzie che hanno deciso di non eliminare l’immagine. Per esempio, BBC ha scritto che PA Media – una delle più grandi agenzie di stampa del Regno Unito, cui la famiglia reale britannica affida spesso le proprie comunicazione ufficiali – non ha ancora rimosso la foto dal proprio archivio perché sta aspettando «chiarimenti urgenti» dall’ufficio stampa di Kensington Palace.

La politica delle agenzie di stampa sulle modifiche che possono essere apportate alle foto è solitamente abbastanza severa: AP per esempio consente di apportare delle piccole modifiche soltanto in determinate circostanze, che riguardano per esempio il ritaglio e la rimozione della polvere dai sensori della fotocamera, mentre quelle che riguardano elementi come «densità, contrasto, colore e saturazione» non sono ammesse, dato che potrebbero «alterare sostanzialmente la scena originale».

I’ve never been much of a conspiracy theorist but if @AP @AFP @Reuters & other picture agencies are concerned enough to remove it and ask clients to delete it, there are serious questions for Kensington Palace – which was the source of the photo.

These appears to be the issues 👇 https://t.co/ifcSB9mUzu pic.twitter.com/bH5gN9fJtJ — Chris Ship (@chrisshipitv) March 10, 2024

Alcune agenzie hanno detto di avere eliminato la foto dai propri archivi dopo aver appurato che le modifiche apportate risultavano contrarie ai loro regolamenti interni. AP per esempio ha scritto che «sebbene non vi fosse alcuna evidenza che l’immagine fosse falsa», ha scelto di eliminare la foto perché «non soddisfaceva i suoi standard fotografici».

In ogni caso, la decisione delle agenzie è stata ampiamente discussa e commentata da molti giornalisti che si occupano di famiglia reale britannica. Chris Ship, del canale britannico ITV News, ha scritto su X (Twitter): «non sono mai stato un grande teorico del complotto, ma se AP, Reuters, AFP e altre agenzie fotografiche sono abbastanza preoccupate da rimuoverla e chiedere ai loro clienti di cancellarla ci sono seri interrogativi per Kensington Palace».

Diverse testate, come BBC e Al Jazeera, hanno provato a contattare l’ufficio stampa di Kensington Palace per ottenere qualche informazione in merito, ma senza ottenere risposta.

Solitamente gli uffici stampa della corona mantengono un profilo molto basso, ma nelle ultime settimane è stato fatto notare come abbiano agito in modo diverso dal solito: in più occasioni sono intervenuti per smentire direttamente informazioni relative alle condizioni di salute di Middleton che in altri casi avrebbero ignorato. Il caso più eclatante era stato a inizio febbraio, quando l’ufficio stampa di Kensington Palace aveva fatto sapere attraverso il Times di non confermare una ricostruzione della giornalista spagnola Concha Calleja, che qualche giorni prima, durante una puntata della trasmissione Telecinco, aveva detto che dopo l’operazione i medici erano stati costretti a intubare Middleton. Dopo la smentita di Kensington palace, Calleja aveva confermato la sua ricostruzione e aveva detto di «fidarsi completamente» della sua fonte.

Nei giorni scorsi diversi commentatori esperti di famiglia reale e dei suoi rapporti con i media britannici avevano fatto notare come il comportamento ambiguo degli uffici stampa monarchici e dei giornali, sia quelli più autorevoli che i tabloid, che nelle ultime settimane avevano mostrato una certa esitazione nel riportare notizie che non fossero veicolate dalla famiglia reale, avesse contribuito ad alimentare in qualche modo i sospetti e l’attenzione attorno alla “scomparsa” di Middleton. Per esempio, la giornalista statunitense Ellie Hall, che per dieci anni si è occupata di notizie reali per il sito di news BuzzFeed, ha detto di essere rimasta piuttosto sorpresa dall’inconsueto dinamismo degli uffici stampa della famiglia reale, dato che «di solito non commentano affatto, soprattutto su storie specifiche».