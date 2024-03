Eccola, Kate Middleton

Domenica i profili sui social network del principe William d’Inghilterra e della moglie, la principessa Kate Middleton, hanno pubblicato la prima foto ufficiale in cui si vede Middleton da circa due mesi e mezzo: è insieme ai figli e il messaggio che la accompagna è un augurio rivoltogli dal marito per la festa della mamma, che nel Regno Unito si celebra oggi.

Nelle ultime settimane l’assenza di Middleton da qualsiasi occasione pubblica aveva attirato molta curiosità nel Regno Unito, alimentando discussioni insistenti sui social network e varie teorie del complotto perlopiù ironiche. In realtà era stata spiegata: il 17 gennaio l’ufficio stampa della residenza reale aveva fatto sapere con un comunicato che la principessa aveva da poco subìto un intervento chirurgico all’addome e che avrebbe ripreso le sue funzioni pubbliche solo dopo la fine della convalescenza, verso fine marzo.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother's Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024