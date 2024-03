Più di 40 persone sono morte in un grosso incendio a Dacca, in Bangladesh

Giovedì a Dacca, la capitale del Bangladesh, almeno 43 persone sono morte a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di un edificio di sette piani: ci sono anche diversi feriti, 22 dei quali sono in ospedale con ustioni gravi e in condizioni critiche. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato l’incendio: forse una fuga di gas, secondo le prime ricostruzioni.

L’edificio si trova in Bailey Road, vicino al centro storico della città, e contiene soprattutto ristoranti, locali e negozi. Secondo i Vigili del Fuoco l’incendio è iniziato poco prima delle 10 di sera locali (le 5 di pomeriggio italiane) all’interno di un ristorante e si è poi diffuso ai piani superiori: diverse persone sarebbero rimaste intrappolate sulle scale mentre cercavano di scappare.

Le operazioni per spegnerlo sono durate circa due ore e sono state soccorse 75 persone ancora vive. La maggior parte delle persone è morta per soffocamento, altre mentre cercavano di fuggire lanciandosi dalle finestre dell’edificio.

In Bangladesh gli incendi in condomini e complessi industriali sono piuttosto frequenti a causa della scarsa applicazione delle norme di sicurezza. Nel 2021 erano morte 52 persone per un incendio all’interno di una fabbrica, e nel 2019 ne erano morte 70 per un incendio in un condominio.