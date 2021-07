Almeno 49 persone sono morte in un grosso incendio a uno stabilimento alimentare nella periferia di Dacca, in Bangladesh

Venerdì le autorità del Bangladesh hanno detto che almeno 49 persone sono morte in un grosso incendio divampato in uno stabilimento alimentare di cinque piani poco fuori Dacca, la capitale del paese. Un agente dei vigili del fuoco citato da Associated Press ha detto che l’incendio è scoppiato giovedì sera, mentre un dirigente ha spiegato che le operazioni di soccorso sono ancora in corso, aggiungendo che al momento gli ultimi due piani dell’edificio della Hashem Food and Beverage Ltd non sono ancora stati ispezionati. Per ora non si conoscono né le cause dell’incendio, né il numero esatto dei dispersi.

Non è la prima volta che in Bangladesh scoppiano grossi incendi più o meno legati ad attività industriali in cui rimangono uccise decine di persone. Nel febbraio del 2019 almeno 70 persone morirono a causa di un grosso incendio che aveva coinvolto alcuni appartamenti usati come magazzini per sostanze chimiche proprio a Dacca; nel novembre del 2012, nella periferia della capitale, più di 100 persone morirono per via di un incendio divampato in un’azienda tessile.