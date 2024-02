Il disastroso evento dedicato a Willy Wonka, a Glasgow

Il 24 e il 25 febbraio a Glasgow, in Scozia, si doveva tenere un evento per famiglie chiamato “Willy’s Chocolate Experience” e ispirato al libro di Roald Dahl La fabbrica di cioccolato. Doveva essere una di quelle “esperienze immersive” che da qualche anno vanno molto di moda anche in Italia, in cui organizzatori privati affittano un grande spazio espositivo in una città per un periodo di tempo limitato, allestendolo con proiettori e grosse installazioni colorate che servono sostanzialmente per farsi fare foto da pubblicare sui social network.

In questo caso gli organizzatori, la società House of Illuminati, avevano promesso sul proprio sito che ci sarebbero state fontane di cioccolato, esibizioni di Umpa Lumpa (le creature con la pelle arancione e i capelli verdi che nel libro lavorano per Willy Wonka, padrone della fabbrica di cioccolato) ed esperienze interattive, al costo di 35 sterline (41 euro) a persona. Il sito includeva anche molte immagini probabilmente generate con l’intelligenza artificiale, che davano l’impressione che gli spazi dell’evento sarebbero stati decorati in modo molto simile. Nel weekend hanno però cominciato a circolare foto e video dell’evento che mostravano una realtà molto diversa, al punto che qualcuno ha chiamato la polizia per mettere pressione sugli organizzatori in modo da ottenere un rapido rimborso.

Police were called to an 'immersive event' inspired by Willy Wonka in Glasgow after furious parents complained about the quality of the event. https://t.co/8BIz7jOESm pic.twitter.com/hqpgeNB9uk — STV News (@STVNews) February 26, 2024

I partecipanti, che hanno condiviso foto e video dell’esperienza online, hanno raccontato che l’evento è stato organizzato in un piccolo capannone industriale decorato in modo dozzinale, ma per lo più lasciato com’era, ovvero grigio, spoglio e mezzo vuoto. Nelle foto si vedono cartelloni piuttosto piccoli raffiguranti l’interno della fabbrica di cioccolato attaccati sui muri, qualche arcobaleno o tubo colorato qui e lì e attori vestiti da Umpa Lumpa scadenti, molto tristi.

they charged $45 for this pic.twitter.com/0Nlk0IMJkj — Chris Alsikkan (@AlsikkanTV) February 26, 2024

«Siamo arrivati ​​ieri alle 10:30. Abbiamo aspettato in una coda enorme per circa 40 minuti e poi quando siamo entrati c’era un’altra fila. Dire che è stato deludente sarebbe un eufemismo», ha detto una donna al giornale locale The Scotsman. In tutto l’esperienza durava pochi minuti e ai bambini, a cui era stato promesso «un paradiso dei dolciumi», è stata distribuita una manciata di caramelle gommose ciascuno. Una delle persone che avrebbero dovuto interpretare un Umpa Lumpa ha detto di aver ricevuto il costume e la parrucca la mattina stessa.

The Oompa Loompa from the knock off Wonka land experience looks like she’s running a literal meth lab and is seriously questioning the life choices up until this point. If you scripted this, I would say it was too on the nose pic.twitter.com/WwkGO8Hjck — Disappointed Optimist (@disappoptimism) February 27, 2024

La polizia ha confermato di essere stata chiamata da qualcuno e che quando è arrivata sul posto ha trovato una folla di circa 800 persone che chiedevano un rimborso, ma che a quel punto l’evento era già stato cancellato e non sono intervenuti in alcun modo. House of Illuminati si è scusata per «la giornata stressante e frustrante» e ha detto che rimborserà tutti i partecipanti. «Sfortunatamente all’ultimo minuto molte cose da organizzare sono andate storte, abbiamo fatto del nostro meglio per continuare lo stesso ma ora ci rendiamo conto che avremmo dovuto cancellare l’evento», hanno spiegato.

– Leggi anche: Le mostre “instagrammabili” sono un problema?