Alle prossime elezioni regionali in Piemonte, Basilicata e Umbria la destra ricandiderà gli attuali governatori

Mercoledì sera Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati hanno diffuso una nota in cui confermano l’intenzione di ricandidare gli attuali governatori di Umbria, Basilicata e Piemonte, tutti esponenti della coalizione di destra, alle prossime elezioni regionali.

In Basilicata si voterà il prossimo 21 e 22 aprile e il candidato della coalizione di destra sarà Vito Bardi, che fu eletto nel 2019 con il sostegno di cinque liste tra cui quelle di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. In Piemonte il voto è previsto per l’8 e 9 giugno, insieme alle elezioni europee, e il candidato della destra sarà l’attuale governatore Alberto Cirio, di Forza Italia. In Umbria invece le elezioni regionali si terranno in autunno (la data precisa non è ancora stata annunciata) e per la destra verrà ricandidata Donatella Tesei, della Lega.

Il 10 marzo si voterà inoltre per le regionali in Abruzzo: i candidati sono il governatore uscente Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia e sostenuto dalla coalizione di destra, e Luciano D’Amico, sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra che include il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Azione, Italia Viva e varie liste civiche.

