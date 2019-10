La Lega e il centrodestra hanno stravinto in Umbria

Secondo le proiezioni commissionate dalla Rai, le elezioni regionali in Umbria sarebbero state vinte di gran lunga dalla coalizione di centrodestra e dal candidato sindaco Donatella Tesei, sostenuta dalla Lega, da Fratelli d’Italia, da Forza Italia e da due liste civiche, con il 57% dei voti circa. La percentuale di voti del suo avversario Vincenzo Bianconi, sostenuto dal Pd, dal M5S e da due liste ambientaliste, sarebbe poco oltre il 37%. Malgrado si tratti di proiezioni, il distacco è tale da potersi dare con certezza la vittoria di Tesei.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.