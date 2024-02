In Germania è stata legalizzata la cannabis a scopo ricreativo

Venerdì pomeriggio il Bundestag, la camera bassa del parlamento tedesco, ha approvato una legge che legalizza il consumo di cannabis nel paese con 407 voti a favore, 226 contrari e quattro astenuti. La legge, che entrerà in vigore il 1° aprile, autorizza tutte le persone con più di 18 anni ad avere con sé fino a 25 grammi di cannabis, possederne fino a 50 grammi in casa e coltivarne fino a tre piante. I limiti sono più bassi per le persone fra i 18 e i 21 anni.

La cannabis potrà essere acquistata, entro i limiti di legge, solo in specifici “cannabis club”, cioè associazioni senza scopo di lucro che potranno avere fino a 500 membri (ma sarà vietata l’adesione di una singola persona a più club).

La Germania è diventata così il terzo paese europeo a legalizzare il consumo della marijuana, dopo Malta e il Lussemburgo. Finora in Germania l’uso della cannabis era autorizzato solo a scopo terapeutico, come in Italia e in altri paesi europei. La legge sarà votata anche dal Bundesrat, la camera alta del parlamento, ma il suo parere non è vincolante.

La legge era stata proposta dal governo l’anno scorso, ed era sostenuta dai tre partiti che lo compongono: il Partito Socialdemocratico (SPD), i Verdi e il Partito Liberale Democratico (FDP). Era stata invece molto criticata dal principale partito di centrodestra, l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), ma anche da alcuni parlamentari dei partiti al governo e da associazioni di medici ed esponenti delle forze dell’ordine, tra gli altri. Anche l’opinione pubblica tedesca è molto divisa al riguardo: secondo un sondaggio di YouGov la legalizzazione è sostenuta dal 47 per cento della popolazione, mentre il 42 per cento è contraria.

Secondo il ministro della Salute Karl Lauterbach, la legalizzazione della cannabis permetterà di contrastare il suo commercio illegale e di ridurre il numero di reati legati al consumo di droghe. Negli ultimi mesi Lauterbach aveva detto che la legge è concepita per essere la prima parte di un piano più ampio, che in ultimo renderebbe possibile la vendita di cannabis anche all’infuori dei club, in negozi specializzati. Per questo secondo obiettivo però dovrà essere presentata una nuova proposta di legge.

La legge approvata venerdì prevede anche una campagna di sensibilizzazione sui rischi dell’assunzione di marijuana, intitolata “Legale, ma”, fatta dal ministero della Salute e indirizzata soprattutto alle persone più giovani. Lauterbach ha detto che uno degli obiettivi della proposta di legge sarebbe proprio proteggere la salute delle persone più giovani, cosa a suo dire impossibile finché il consumo di marijuana è considerato un tabù.

