Ci sono almeno 4 morti nel grande incendio in un complesso residenziale a Valencia

Dalle cinque di pomeriggio di giovedì è cominciato un grosso incendio in un complesso residenziale nel quartiere di Campanar, nella città spagnola di Valencia. L’edificio in cui è iniziato era rivestito in poliuretano, un materiale altamente infiammabile, e il forte vento che stava soffiando in città ha contribuito alla rapida propagazione delle fiamme: i vigili del fuoco hanno lavorato nella notte per provare a spegnerle.

Gli edifici, rispettivamente di quattordici e dieci piani, erano divisi in 138 appartamenti, e ci vivevano circa 450 persone. Per ora sappiamo che sono morte quattro persone, che ne sono state ferite altre quattordici e che ci sono almeno diciannove persone che vivevano negli edifici che sono considerate disperse: non è sicuro che fossero tutte a casa quando è scoppiato l’incendio, ma i loro familiari non hanno notizie da loro da ieri pomeriggio.

A mezzanotte, quando si è tenuta l’ultima conferenza stampa dei vigili del fuoco di Valencia, il portavoce aveva detto che l’incendio era ancora in corso in varie parti dell’edificio e che i vigili del fuoco non erano ancora potuti entrare al suo interno per controllare quante persone vi fossero rimaste. Sono però riusciti a salvare varie persone che erano rimaste intrappolate nell’edificio utilizzando piattaforme elevatrici, come mostra questo video:

Emocionante. Se han dejado la piel para sacar a las dos personas atrapadas en el dantesco incendio del edificio de #Valencia Orgullo de bomberos, de cuerpos y fuerzas de seguridad, de personal sanitario que arriesgan su vida para proteger a las personas. Gracias ❤️ pic.twitter.com/kWcd1djDig — Carlos F. Bielsa | Alcalde de Mislata (@CarlosFBielsa) February 22, 2024

L’incendio è iniziato al settimo piano ma si è diffuso molto rapidamente nel resto del complesso, correndo lungo la facciata. David Higuera, ingegnere ed esperto in installazioni edili, ha spiegato al quotidiano spagnolo El País che la propagazione così rapida dell’incendio è dovuta al fatto che la facciata fosse quasi del tutto coperta di lastre di alluminio con un isolante sintetico, il poliuretano appunto, «molto combustibile». Quando entra a contatto con una fiamma, il poliuretano prende fuoco facilmente e comincia a gocciolare: i fumi caldi tendono a salire, mentre le gocce calde cadono. Per questo le fiamme si sono diffuse molto rapidamente sia verso l’alto che verso il basso.

Esther Puchades Alarcón, esperta di prevenzione e gestione del rischio e vicepresidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogitival), ha detto che l’edificio è stato costruito nel 2008, quando la legge spagnola consentiva ancora l’utilizzo di questo materiale nelle costruzioni edili.

La polizia ha bloccato l’accesso alla strada per evitare incidenti e facilitare l’arrivo dei mezzi di soccorso, e ha chiesto sui social network di evitare di avvicinarsi al luogo dell’incendio. Il ministero della Difesa ha inviato una squadra dell’unità militare di emergenza nazionale ad aiutare nelle operazioni di soccorso. Nel frattempo i vicini di casa si sono mobilitati per portare vestiti, coperte e cibo alle persone che hanno dovuto lasciare le proprie case.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha scritto online di essere «costernato per il terribile incendio» e ha espresso la sua solidarietà a tutte le persone colpite, oltre al suo riconoscimento «a tutto il personale di emergenza già schierato sul campo».