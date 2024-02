La madre di Alexei Navalny ha detto di avere visto il corpo del figlio

Giovedì Lyudmila Navalnaya, la madre del dissidente russo Alexei Navalny, ha detto di aver visto il corpo del figlio per la prima volta dalla sua morte, avvenuta venerdì scorso in un carcere siberiano in circostanze ben poco chiare. L’ha annunciato in un video pubblicato sul profilo YouTube del figlio: ha detto di aver visto la salma in un obitorio di Salekhard, una città circa 50 chilometri a est di Kharp, dove si trova la prigione in cui era detenuto Navalny.

Navalnaya ha aggiunto che le autorità russe la stanno «ricattando» e stanno imponendo condizioni molto restrittive riguardo a dove, come e quando celebrare il funerale. «È illegale», ha detto. Kira Yarmysh, che era la portavoce di Navalny, ha scritto su X che le autorità russe continuano a rifiutarsi di restituire il corpo alla famiglia.

