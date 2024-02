Le foto dei Bafta

Domenica sera, alla Royal Festival Hall di Londra sono stati annunciati i vincitori dei BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema, che premiano però film di tutto il mondo. Oppenheimer di Christopher Nolan è il film che ha vinto più premi, sette in tutto, seguito da Povere creature! di Yorgos Lanthimos (cinque) e La zona d’interesse di Jonathan Glazer (tre). Alla cerimonia c’erano un po’ di vincitori, come Emma Stone e Cillian Murphy (miglior attrice e attore protagonisti) o Robert Downey Jr. e Da’Vine Joy Randolph (miglior attore e attrice non protagonisti), insieme a facce note come il principe William, che è il presidente dell’organizzazione che attribuisce i premi, la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA, appunto), David Beckham, Andrew Scott, Paul Mescal, Dua Lipa e Naomi Campbell, tra gli altri che trovate nella gallery a seguire. Qui invece tutti i vincitori.