Alla sede della Rai di Napoli ci sono stati scontri tra la polizia e i manifestanti durante una protesta a sostegno della Palestina

Martedì pomeriggio ci sono state alcune proteste davanti alla sede della Rai di Napoli, organizzate dal partito di sinistra Potere al Popolo e dal gruppo Rete per la Palestina libera. Diversi video circolati online mostrano scontri tra i manifestanti e la polizia, e secondo vari giornali e agenzie di stampa cinque agenti e cinque manifestanti sono stati feriti, nessuno in modo grave. Era presente anche l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. I poliziotti presenti hanno usato i manganelli contro i manifestanti.

La protesta è stata organizzata in seguito alle polemiche riguardo al comportamento della Rai nei confronti delle dichiarazioni a favore della popolazione palestinese fatte da alcuni cantanti che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Dopo le loro esibizioni Ghali e Dargen D’Amico hanno spesso chiesto di mettere fine alla guerra nella Striscia di Gaza, e hanno parlato di questo tema anche domenica pomeriggio durante la trasmissione Domenica In, andata in onda su Rai 1 da Sanremo.

A un certo punto, durante la trasmissione, la presentatrice Mara Venier ha letto in diretta un breve comunicato firmato dall’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che esprimeva solidarietà a Israele: «La mia solidarietà al popolo di Israele e alla comunità ebraica è sentita e convinta». Venier ha aggiunto che «sono parole che condividiamo tutti».

La lettura del comunicato è stata molto criticata sui giornali e sui social, ed è la ragione principale delle proteste organizzate martedì a Napoli davanti alla sede della Rai, a cui secondo l’ANSA hanno partecipato circa 200 persone. Molti avevano la bandiera della Palestina, e mostravano cartelli con slogan di protesta contro la Rai.