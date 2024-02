Il leader dell’AfD nella regione della Turingia, in Germania, sarà processato per aver usato uno slogan nazista durante un comizio

Il prossimo 18 aprile in Germania inizierà il processo contro Björn Höcke, il leader del partito tedesco di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) nella regione della Turingia, accusato di aver usato uno slogan nazista durante un comizio del 2021. Secondo l’accusa Höcke avrebbe concluso il suo discorso con la frase «Tutto per la Germania», consapevole del fatto che fosse un motto usato dai reparti d’assalto nazisti (Sturmabteilung, SA). Avrebbe anche mostrato un simbolo spesso usato da varie organizzazioni terroristiche.

In Germania l’uso di slogan, simboli o altri strumenti di propaganda legati a organizzazioni incostituzionali, come i gruppi terroristici o il partito nazista, è vietato in tutti i contesti tranne quelli di carattere puramente storico o didattico. Secondo gli avvocati di Höcke i suoi comportamenti non costituiscono un reato.

La Turingia è una regione della Germania centro-orientale. La sezione locale dell’AfD è considerata particolarmente radicale, e nel 2021 fu classificata come un gruppo estremista di destra. Allo stesso tempo, fino a poco tempo fa la Turingia era una delle regioni in cui l’AfD era più forte a livello elettorale: lo scorso giugno Robert Sesselmann divenne il primo esponente dell’AfD a vincere un’elezione locale, proprio in un distretto della Turingia. A fine gennaio, però, il partito è stato sconfitto al ballottaggio alle elezioni amministrative in un altro distretto. Höcke è candidato per l’AfD alle prossime elezioni statali in Turingia, che si terranno il 1° settembre.

Nelle ultime settimane l’AfD è stato coinvolto in un grosso caso politico, iniziato dopo la rivelazione da parte del sito di giornalismo investigativo Correctiv di un incontro tra alcune persone importanti nella leadership del partito per discutere un piano di espulsioni su larga scala delle persone richiedenti asilo, delle persone migranti con permesso di soggiorno e anche dei cittadini tedeschi di origine straniera.

