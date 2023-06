In Germania l’estrema destra ha vinto per la prima volta un voto locale

Domenica per la prima volta nella storia della Germania democratica il partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (AfD) ha vinto un voto locale. Robert Sesselmann ha vinto il ballottaggio per l’elezione del presidente del circondario di Sonneberg, che si trova in Turingia, stato della Germania centro-orientale. Ha ottenuto il 52 per cento dei voti, e ha così battuto Jürgen Köpper, presidente uscente e candidato dei Cristiano-democratici (CDU).

Il circondario (in tedesco Landkreis) è una suddivisione amministrativa simile alla provincia italiana. Quello di Sonneberg non è particolarmente grande o importante, ma la vittoria di Sesselman è comunque rilevante per via del più ampio aumento dei consensi avuto di recente da AfD a livello nazionale.

AfD è da tempo il secondo partito in Turingia, e il suo leader locale è uno dei più estremisti e influenti all’interno del partito: si chiama Björn Höcke e tra le altre cose in passato aveva chiesto di cancellare la legge tedesca che punisce i negazionisti dell’Olocausto e aveva criticato la presenza di un memoriale dello sterminio degli ebrei nella capitale Berlino, sostenendo che i tedeschi dovrebbero fare «una svolta di 180 gradi» nelle loro politiche di commemorazione del passato.

Già al primo turno delle elezioni per il presidente del circondario di Sonneberg, Sesselman era andato molto vicino alla vittoria, con il 46,7 per cento delle preferenze. In vista del ballottaggio quasi tutti gli altri principali partiti – i Socialdemocratici, i Verdi, i liberali dell’FDP e il partito di sinistra radicale Die Linke – avevano detto che avrebbero sostenuto il candidato della CDU, pur di impedire la vittoria dell’estrema destra. Ma non è bastato.

La vittoria di Sesselman riflette in piccolo quanto negli ultimi mesi sta accadendo un po’ in tutta la Germania: tutti i sondaggi danno i consensi di AfD in costante aumento, e si stima che il partito oggi possa arrivare vicino al 20 per cento dei voti (alle ultime elezioni politiche, nel settembre del 2021, prese il 10 per cento, dopo anni di calo costante). Ci sono vari fattori che stanno contribuendo alla crescita di AfD, tra cui le lacune del governo in carica, sostenuto da Socialdemocratici, Verdi e Liberali, e a cui AfD sta facendo un’opposizione serrata.

Il consenso per AfD sembra particolarmente alto nelle zone dell’ex Germania est, dove il contesto economico e sociale è più problematico e in cui negli ultimi anni il consenso per i partiti più istituzionali si è molto ridotto. Oltre alla Turingia ci sono anche Sassonia e Brandeburgo dove, secondo i sondaggi, alle prossime elezioni del 2024 per scegliere i nuovi governatori statali AfD potrebbe addirittura essere il primo partito.