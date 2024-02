Hamas ha proposto una tregua di 135 giorni nella Striscia di Gaza

Mercoledì il gruppo radicale palestinese Hamas ha presentato una proposta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, dove da quattro mesi è in corso una guerra tra Israele e Hamas. Il gruppo ha proposto a Israele una tregua di 135 giorni, durante i quali tutti gli ostaggi israeliani verrebbero liberati e le due parti lavorerebbero a un accordo per porre fine alla guerra. Ha anche chiesto che durante la tregua l’esercito israeliano si ritiri completamente dalla Striscia di Gaza.

La proposta di Hamas è da intendersi come una risposta a un’altra proposta di cessate il fuoco che era stata elaborata la scorsa settimana durante una serie di negoziazioni fra rappresentanti diplomatici israeliani, qatarioti, statunitensi ed egiziani. L’accordo prevedeva l’inizio di una tregua nella Striscia di Gaza e la liberazione di tutti gli oltre 130 ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas, ma non erano stati diffusi altri dettagli. La risposta di Hamas era attesa per domenica, ma è arrivata solo mercoledì.

Domenica alcuni media di lingua araba, fra cui la televisione saudita Al Arabiya, avevano detto che Hamas era intenzionato a rifiutare l’accordo, cosa che poi non è successa completamente. L’emittente televisiva israeliana Channel 13 ha detto però che secondo un alto funzionario israeliano alcune delle richieste di Hamas sono considerate inaccettabili da Israele: in particolare, il governo israeliano ha ripetuto più volte che non intende ritirare le sue truppe dalla Striscia di Gaza fino a che Hamas non sarà completamente «distrutto». Antony Blinken, il segretario di Stato degli Stati uniti (tra i principali alleati di Israele) ha detto che «c’è ancora molto da fare» prima di raggiungere un cessate il fuoco permanente nella Striscia.

Secondo un documento che riassume la proposta, visto dall’agenzia di stampa Reuters, Hamas propone che la tregua si divida in tre fasi di 45 giorni ciascuna. Durante la prima fase sarebbero liberate tutte le donne israeliane in ostaggio, i ragazzi con meno di 19 anni e le persone anziane e malate, in cambio di donne e bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. In più, Israele ritirerebbe le truppe dalle aree popolate della Striscia, permettendo l’inizio della ricostruzione degli ospedali e dei campi profughi distrutti dai combattimenti.

Fra la prima e la seconda fase, Hamas chiede che si tengano «colloqui indiretti sui requisiti necessari per porre fine alle operazioni militari reciproche e tornare alla calma totale».

La seconda fase riguarderebbe il rilascio degli uomini ancora in ostaggio, in cambio di 1.500 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, e il ritiro completo di Israele da tutta la Striscia di Gaza. Infine, durante la terza fase verrebbero scambiati i corpi degli ostaggi morti mentre si trovavano nella Striscia.

Da alcune settimane le trattative per una nuova tregua nelle operazioni militari dell’esercito di Israele nella Striscia di Gaza sono diventate più intense. La prima era durata una settimana, fra il 24 e il 30 novembre scorso, e aveva portato al rilascio da parte di Hamas di 105 ostaggi, di cui 81 israeliani. Israele aveva invece liberato 240 detenuti palestinesi, oltre a permettere l’ingresso di aiuti umanitari in quantità superiore rispetto alle settimane precedenti.