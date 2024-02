È stata diagnosticata una forma di cancro a re Carlo III

Al re Carlo III del Regno Unito è stata diagnosticata una forma di cancro. Lo ha fatto sapere la stessa famiglia reale britannica, senza condividere ulteriori informazioni sulla diagnosi e sulla sua gravità: ha solo specificato che, per quanto il re sia stato recentemente ricoverato in ospedale per un ingrossamento della prostata benigno, non si tratta di cancro alla prostata. Lunedì Carlo III ha iniziato a sottoporsi a «cure regolari» e posticiperà tutti i suoi impegni pubblici programmati per il momento su suggerimento dei suoi medici.

Carlo III ha 75 anni ed è re del Regno Unito dalla morte della madre, la regina Elisabetta II, l’8 settembre del 2022. Aveva deciso di far sapere pubblicamente che si era sottoposto a cure mediche per l’ingrossamento della prostata allo scopo di incoraggiare gli uomini a sottoporsi a controlli periodici, dato che nel Regno Unito è stato osservato un aumento di patologie legate a questa ghiandola. Ora il re ha scelto di condividere pubblicamente la diagnosi di cancro per «prevenire congetture» sul suo stato di salute e «nella speranza che possa facilitare la comprensione per tutte le persone del mondo che sono colpite dal cancro».

A statement from Buckingham Palace: https://t.co/zmYuaWBKw6 📷 Samir Hussein pic.twitter.com/xypBLHHQJb — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2024

