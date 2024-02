Le foto dei grandi incendi in Cile

Almeno 51 persone sono morte a causa dei vasti incendi che da tre giorni interessano la zona centrale del Cile. Sabato sera il presidente Gabriel Boric aveva confermato la morte di 46 persone, ma la stima è stata poi alzata a 51 dalle autorità locali, e potrebbe continuare ad aumentare nelle prossime ore. In un comunicato, la ministra dell’Interno Carolina Tohá ha detto che il paese sta affrontando il disastro naturale peggiore dal terremoto del 2010, quando una scossa di magnitudo 8.8 seguita da uno tsunami causò la morte di almeno 500 persone.

Gli incendi sono iniziati venerdì e stanno interessando le zone intorno alle città costiere di Viña del Mar e Valparaíso, circa 120 chilometri a ovest della capitale Santiago. La situazione è ulteriormente complicata da forti raffiche di vento, fino a 50 chilometri orari, che facilitano la diffusione delle fiamme.

Sabato gli incendi si erano già diffusi su una superficie di circa 430 chilometri quadrati, ma stanno crescendo molto rapidamente, avvicinandosi alle città. Alcune porzioni di territorio sono state evacuate, e secondo le autorità nazionali almeno 3mila case sono state distrutte o danneggiate dalle fiamme.

Venerdì sera Boric ha proclamato lo stato di emergenza nazionale e il ministero della Salute ha attivato alcune misure d’emergenza nella regione di Valparaíso: ha ordinato di rimandare le operazioni chirurgiche non strettamente necessarie e autorizzato l’attivazione di ospedali da campo temporanei. Gli studenti di medicina che hanno quasi completato gli studi potranno lavorare eccezionalmente per aiutare i professionisti sanitari.

Almeno 1.400 vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi, insieme ad alcuni militari e altri operatori, ma le operazioni di soccorso procedono a rilento soprattutto a causa dell’impossibilità di raggiungere alcune delle zone più colpite: nelle località di Viña del Mar, Limache, Quilpué e Villa Alemana è stato imposto temporaneamente il coprifuoco, nel tentativo di liberare le strade e facilitare l’arrivo dei soccorsi.

𝗦𝗡𝗢 – 𝗙𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗢𝗩𝗜𝗟𝗜𝗭𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗩𝗔𝗟𝗣𝗔𝗥𝗔𝗜𝗦𝗢

El PFON del @SNOBomberos informa que en apoyo a la Región de Valparaíso se movilizan las siguientes fuerzas de tarea:

27 🚒 y 108 Bomberos de la RM

6 🚒y 25 Bomberos de Ñuble

6 🚒y 25 Bomberos de Coquimbo pic.twitter.com/jqxcQEDb9z — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) February 3, 2024

Al momento non è chiaro cosa abbia causato gli incendi, ma Boric ha assicurato che il governo e la magistratura indagheranno per accertare eventuali responsabilità dolose o colpose. CNN ha scritto che per ora almeno una persona è stata arrestata.

Anche a febbraio dell’anno scorso c’erano stati estesi incendi in Cile, che avevano causato la morte di almeno 27 persone.