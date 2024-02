Le scuse di Mark Zuckerberg per la mancata tutela dei minori sui social

L’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, si è scusato con le famiglie dei minorenni che si sono uccisi o hanno subito danni a causa dei social network come Instagram e Facebook, controllati appunto da Meta. Lo ha fatto mercoledì durante un’udienza al Senato degli Stati Uniti, in cui sia lui che i responsabili di altri importanti social network erano stati convocati per chiarire le politiche delle loro aziende per la tutela dei minori, ritenute insufficienti sia dai senatori Democratici che da quelli Repubblicani.

NEW: Josh Hawley goes off on Mark Zuckerberg and forces him to stand up, turn around and apologize to families who were impacted by child exploitation on META platforms.

Humiliating.

"You didn't take any action. You didn't fire anybody."

"There's families of victims here… pic.twitter.com/YqRfWRVSlk

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 31, 2024