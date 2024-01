Le partite della 22ª giornata di Serie A

La 22ª giornata di Serie A si gioca tra venerdì 26 e lunedì 29 gennaio: la prima partita in programma è Cagliari-Torino venerdì sera, sabato giocheranno Juventus e Milan (rispettivamente contro Empoli e Bologna) e domenica sera l’Inter giocherà fuori casa contro la Fiorentina. La partita che chiuderà la giornata è Salernitana-Roma, lunedì alle 20:45. In classifica per la prima volta quest’anno la Juventus è prima, davanti all’Inter che però ha giocato una partita in meno: la scorsa settimana infatti era impegnata nella Supercoppa italiana in Arabia Saudita, e ha saltato la partita contro l’Atalanta che verrà recuperata solo il 28 febbraio.

Venerdì

20:45

Cagliari-Torino [Dazn, Sky]

Sabato

15:00

Atalanta-Udinese [Dazn]

18:00

Juventus-Empoli [Dazn]

20:45

Milan-Bologna [Dazn, Sky]

Domenica

12:30

Genoa-Lecce [Dazn, Sky]

15:00

Hellas Verona-Frosinone [Dazn]

Monza-Sassuolo [Dazn]

18:00

Lazio-Napoli [Dazn]

20:45

Fiorentina-Inter [Dazn]

Lunedì

20:45

Salernitana-Roma [Dazn]

La classifica dopo la 21ª giornata:

Juventus 52

Inter 51*

Milan 45

Fiorentina 34*

Atalanta 33*

Lazio 33*

Bologna 32*

Roma 32

Napoli 31*

Torino 28*

Monza 25

Genoa 25

Frosinone 22

Lecce 21

Sassuolo 19*

Udinese 18

Cagliari 18

Verona 17

Empoli 16

Salernitana 12

(* una partita in meno)