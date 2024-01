L’Inter ha vinto la Supercoppa italiana

La squadra di calcio maschile dell’Inter ha vinto la Supercoppa italiana, battendo per 1-0 il Napoli nella finale giocata a Riad, in Arabia Saudita. Il gol decisivo è stato segnato dall’attaccante argentino Lautaro Martinez nei minuti di recupero, dopo una partita equilibrata ma in cui l’Inter aveva comunque avuto più occasioni degli avversari. Il Napoli era rimasto con un giocatore in meno dal 60esimo minuto per l’espulsione di Giovanni Simeone, attaccante argentino.

Per l’Inter è l’ottava Supercoppa italiana, nonché la terza consecutiva. Per l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è invece la quinta complessiva (di cui due con la Lazio e tre con l’Inter), un record per un allenatore.

Quest’anno la Supercoppa italiana si giocava con un formato diverso dal solito: quello delle cosiddette final four (“finale a 4”), con due semifinali e una finale. Solitamente la Supercoppa italiana è la competizione in cui si affrontano la squadra che vince il campionato di Serie A e quella che vince la Coppa Italia: quest’anno invece oltre alle due vincitrici, rispettivamente Napoli e Inter, c’erano anche le seconde classificate, cioè Lazio e Fiorentina.

Prima della finale tra Inter e Napoli c’erano perciò state due semifinali: nella prima il Napoli aveva battuto per 3-0 la Fiorentina, nella seconda l’Inter aveva battuto la Lazio con lo stesso punteggio.