Gli scambi di prigionieri tra Russia e Ucraina non sono una novità

Mercoledì un aereo militare russo è precipitato nei pressi della città di Belgorod, vicino al confine con l’Ucraina. La Russia sostiene che a bordo ci fossero anche 65 prigionieri di guerra ucraini, che avrebbero dovuto essere scambiati nel pomeriggio con altri prigionieri russi.

Sia le autorità russe che quelle ucraine hanno confermato che nel pomeriggio di mercoledì era effettivamente in programma uno scambio di prigionieri, e il ministero della Difesa russo ha detto che questo sarebbe dovuto avvenire presso un checkpoint tra i due paesi circa 100 chilometri a ovest di Belgorod.

L’Ucraina non ha confermato se a bordo dell’aereo precipitato ci fossero effettivamente dei prigionieri, ma un portavoce dell’intelligence ha detto che lo scambio previsto non è avvenuto. Secondo quanto riferito da Andrei Kartapolov, un deputato ed ex generale russo, complessivamente lo scambio avrebbe dovuto coinvolgere quasi 400 prigionieri.

Non è la prima volta che Russia e Ucraina si accordano per scambiarsi delle persone detenute nei rispettivi paesi come prigionieri di guerra: dall’inizio dell’invasione russa, quasi due anni fa, ci sono state decine di scambi, grazie ai quali sono state liberate migliaia di persone.

Finora lo scambio più importante è avvenuto lo scorso 3 gennaio: il ministero della Difesa russo annunciò che 248 militari erano stati liberati dall’Ucraina, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky disse che la Russia aveva liberato 230 prigionieri ucraini. Tutte le persone coinvolte nell’accordo tornarono nei rispettivi paesi.

Le negoziazioni furono mediate dagli Emirati Arabi Uniti, un paese che anche dopo l’invasione dell’Ucraina ha mantenuto forti legami economici con la Russia. Un funzionario del governo ucraino disse che si trattava del quarantanovesimo scambio di prigionieri tra i due paesi dall’inizio della guerra, e che fino a quel momento erano tornati in Ucraina 2.828 prigionieri.

230 of our people. Today, 213 soldiers and sergeants, 11 officers, and 6 civilians returned home. I am grateful to everyone who achieved this result.

We remember each and every one of our people. And we must return all of them.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/RCeYnLYPn4

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2024