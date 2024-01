Le foto dei funerali di Gigi Riva, a Cagliari

Mercoledì nella basilica di Bonaria a Cagliari si sono tenuti i funerali di Gigi Riva, uno dei più forti calciatori italiani di sempre, morto lunedì a 79 anni. Ad assistere alle celebrazioni c’erano circa 30mila persone, tra cui diversi suoi ex compagni di squadra, molti calciatori ed ex calciatori, la squadra del Cagliari, una delegazione della Nazionale italiana di calcio e il presidente del CONI (il Comitato olimpico italiano), Giovanni Malagò.

Riva era nato a Leggiuno, in provincia di Varese, ma dopo essersi trasferito in Sardegna poco più che maggiorenne per giocare al Cagliari non se ne andò più, rimanendo a vivere a Cagliari anche dopo la fine della sua carriera. Con il Cagliari vinse il primo e unico scudetto nella storia del club, e nei molti anni trascorsi da quelle parti instaurò un legame fortissimo con la Sardegna, dove rimase rifiutando offerte molto ricche da squadre italiane più prestigiose e ambiziose del Cagliari: per questo in Sardegna è molto amato anche al di là dei successi sportivi, come testimoniano le tante persone che hanno partecipato al funerale.

