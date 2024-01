Il senatore Tim Scott sosterrà Donald Trump alle primarie dei Repubblicani negli Stati Uniti

Il senatore Repubblicano Tim Scott ha annunciato che sosterrà l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump alle primarie del Partito Repubblicano per le elezioni presidenziali del 5 novembre 2024. Scott lo ha detto durante un comizio elettorale di Trump a Concord, in New Hampshire, lo stato dove si svolgerà il prossimo appuntamento delle primarie, martedì 23 gennaio (i caucus in Iowa, il primo stato in cui gli elettori del partito hanno avuto la possibilità di scegliere chi candidare, sono stati vinti nettamente da Trump).

Tim Scott ha 58 anni ed è l’unico senatore Repubblicano afroamericano. Si era candidato alle primarie del partito lo scorso maggio, ma si era ritirato a novembre, dopo aver partecipato ai primi tre dibattiti tra i candidati (a cui Trump non ha mai voluto partecipare).

Scott è senatore del South Carolina dal 2014 e si era candidato alle primarie con un tono più “pacifico” degli altri candidati. All’inizio della sua campagna aveva raccolto fondi per 22 milioni di dollari, una cifra abbastanza notevole che era stata usata in gran parte per spot televisivi a sostegno della sua candidatura. Tuttavia, secondo diversi giornali statunitensi, il suo «solare ottimismo» non aveva funzionato in un partito dominato dalla retorica polemica e combattiva dell’ex presidente Donald Trump, favorito alla vittoria delle primarie nonostante i diversi processi a suo carico.

