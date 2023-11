Tim Scott si è ritirato dalle primarie del Partito Repubblicano per la presidenza degli Stati Uniti

Domenica il senatore Repubblicano della South Carolina Tim Scott ha annunciato di aver sospeso la sua campagna presidenziale per le elezioni che si terranno a novembre del 2024. Scott è stato il primo afroamericano di uno stato del Sud a essere eletto in Senato e si era candidato alle primarie presidenziali del suo partito a maggio con un tono più “pacifico” degli altri candidati.

All’inizio della sua campagna aveva raccolto fondi per 22 milioni di dollari, una cifra abbastanza notevole che era stata usata in gran parte per spot televisivi a sostegno della sua candidatura. Tuttavia, secondo diversi giornali statunitensi, il suo «solare ottimismo» non ha funzionato in un partito dominato dalla retorica polemica e combattiva dell’ex presidente Donald Trump, favorito alla vittoria delle primarie nonostante i diversi processi a suo carico. Nell’ultimo periodo aveva faticato a raccogliere fondi e a salire nei sondaggi, e negli ultimi giorni aveva annullato alcuni eventi in Iowa dicendo di avere l’influenza. Non vedendo progressi, alcuni dei suoi principali donatori avevano già detto a metà ottobre di aver diminuito notevolmente i loro contributi alla sua campagna.