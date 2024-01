9 persone sono morte nel corso di grossi scontri a Port Moresby, capitale della Papua Nuova Guinea

Mercoledì parte dei poliziotti e degli impiegati pubblici della Papua Nuova Guinea, stato dell’Oceania, ha scioperato e protestato davanti al parlamento contro una riduzione dello stipendio. Nella resto della capitale, Port Moresby, moltissime persone, definite dal governatore locale «opportunisti», hanno saccheggiato e incendiato i negozi: nelle immagini di quanto successo mercoledì si vedono grandi folle che portano con loro oggetti apparentemente rubati, e colonne di fumo salire dalla città.

Molte persone sono state aggredite e rapinate. Un ospedale cittadino ha detto che nove persone sono morte, e molte altre sono ferite, anche in modo grave. Altre sette sono morte negli scontri a Lae, città nel nord del paese.

La situazione è ancora molto tesa, con moltissimi negozi chiusi e i trasporti pubblici sospesi. L’ambasciata statunitense in città ha detto che «la situazione relativamente calma potrebbe cambiare da un momento all’altro».

So many people are rioting on the streets of Port Moresby tonight. This video is from Gerehu in the north of POM, with the warehouse of a major retailer burning down. Paramedics say they're aware of many patients with severe burns and gunshot wounds. Video: Leo Manuai pic.twitter.com/wFrqBVgeEC

