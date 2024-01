Martedì Copernicus, il programma di collaborazione scientifica dell’Unione Europea che si occupa di osservazione della Terra, ha diffuso dei dati secondo cui il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato.

Copernicus ha confermato le stime che l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) aveva presentato all’inizio dello scorso anno. La WMO aveva affermato di essere «praticamente certa» che la temperatura media globale del 2023 sarebbe stata la più alta da 174 anni, cioè quelli per cui abbiamo dati annuali a disposizione.

In media, nel 2023 il pianeta ha superato di 1,48 °C la temperatura globale media rispetto al periodo pre-industriale: l’obiettivo più ambizioso fissato dall’accordo di Parigi sul clima del 2015, il più importante trattato internazionale degli ultimi anni per contrastare il riscaldamento globale, era quello di non superare mai gli 1,5°.