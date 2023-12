Le spettacolari onde giganti in California

Da giovedì lungo molte spiagge della parte settentrionale e centrale della California hanno cominciato ad arrivare onde alte diversi metri, particolarmente spettacolari ed eccezionali sia per le loro dimensioni che per la loro intensità. Le onde stanno attirando la curiosità di decine di persone che si sono radunate lungo spiagge e punti panoramici, correndo il rischio di essere trascinate via: sia i meteorologi che le autorità locali hanno avvertito di non avvicinarsi troppo alle coste e di non entrare in acqua, perché onde di questa portata sono pericolose anche per i surfisti e i nuotatori più esperti. In alcune aree ci sono già stati danni, allagamenti e interventi di soccorso.

Nella spiaggia di Mavericks, che si trova a sud di San Francisco ed è molto famosa per il surf, ci sono state onde tra i 9 e i 12 metri. Sono state osservate onde di circa 6 metri e oltre sia nel resto della Bay Area – l’area della California in cui si trovano sia la città di San Francisco che la Silicon Valley – che nella zona di Los Angeles. Si prevede che il fenomeno andrà avanti almeno per tutto venerdì, e che nel fine settimana onde più alte della norma possano arrivare anche nella contea di San Diego, nel sud dello stato.

Le onde non rischiano solo di danneggiare moli, banchine e ciò che si trova vicino alla costa, ma potrebbero anche provocare estesi allagamenti e contribuire all’erosione della costa.

I primi danni sono già stati segnalati. Nella contea di Ventura, a nord di Los Angeles, le onde hanno invaso strade e allagato case, rendendo necessari diversi interventi di soccorso. Il capitano dei vigili del fuoco della contea, Brian McGrath, ha detto che otto persone soccorse sono state ferite in maniera più o meno lieve e che tutte le spiagge della zona sono state chiuse fino a nuova comunicazione. È stato vietato l’accesso anche ad altre aree panoramiche, come la riserva naturale di Point Lobos, perché le condizioni per visitarle sono ritenute troppo pericolose.

Giovedì ci sono stati ordini di evacuazione sia nella contea di Santa Cruz che nella zona vicino a Stinson Beach, a nord di San Francisco, dove a residenti e turisti era stato detto di andare via «immediatamente per la loro incolumità». L’ordinanza di Stinson Beach è stata poi ritirata a fine giornata.

Alexis Clouser, meteorologa che lavora a Monterey, ha detto al Washington Post che queste «non sono le onde più alte che abbia mai visto, ma sicuramente quelle più estese». Clouser ha spiegato che possono essere «mortali sia per la loro dimensione che per la loro potenza». È meglio «non dare mai le spalle all’oceano», ha scritto su X la divisione locale del National Weather Service (NWS), l’agenzia meteorologica nazionale.

La NWS Bay Area ha anche condiviso il video di due bambini che vengono trascinati via dalle onde mentre si trovavano in un punto panoramico a Santa Cruz, definendolo «un esempio significativo del motivo per cui chiediamo alla gente di stare LONTANA dall’acqua!». Le onde possono «far cadere e trascinare via le persone FACILMENTE», ha scritto l’agenzia su X. I bambini ripresi nel video sembrano non essersi fatti male.

WIPEOUT! Kids watching the waves in Santa Cruz were tossed when a big one crashed into the rocks. pic.twitter.com/UMljSqBWln — KSBW Action News 8 (@ksbw) December 28, 2023

Uno studio recente ha evidenziato che in inverno le onde lungo le coste della California sono diventate via via più grosse a partire dagli anni Settanta a causa del cambiamento climatico. In particolare, secondo lo studio, il fenomeno è legato a condizioni tempestose più frequenti e a un’intensificazione dell’area a bassa pressione tipica del periodo nella zona del golfo dell’Alaska conosciuta come depressione delle Aleutine.

Le onde di questi giorni sembrano legate ai venti che stanno attraversando l’oceano Pacifico, dalla forte bassa pressione lungo la costa occidentale degli Stati Uniti e dalla presenza di correnti di aria umida che stanno portando o porteranno piogge nel nord della California.

– Leggi anche: Gli effetti del cambiamento climatico sul surf