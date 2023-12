Il New York Times ha fatto causa a OpenAI e Microsoft per aver usato materiale protetto da copyright

Il New York Times ha fatto causa a OpenAI e a Microsoft accusando le due aziende di aver usato i suoi articoli, protetti da diritto d’autore, per sviluppare i propri sistemi di intelligenza artificiale. Le cosiddette intelligenze artificiali generative, come ChatGPT sviluppata da OpenAI, si servono di grandi quantità di testi scritti e di immagini per elaborare dei sistemi capaci di produrre nuovi testi e immagini. Secondo il New York Times, che è uno dei giornali più letti al mondo, i sistemi di intelligenza artificiale addestrati con i suoi testi starebbero sottraendo visitatori al suo sito.

La causa non specifica l’entità del risarcimento chiesto dal giornale, ma dice che le aziende sarebbero responsabili di «miliardi di dollari» di danni, e chiede la distruzione dei software basati su modelli allenati con il materiale protetto da copyright. Secondo la denuncia del New York Times, ChatGPT in alcuni casi produrrebbe testi identici quasi parola per parola ad articoli pubblicati sul suo sito e inaccessibili se non abbonandosi, a pagamento, al giornale.

Non è la prima causa intentata contro OpenAI: a settembre lo avevano fatto anche diversi autori di romanzi, fra cui George R. R. Martin, John Grisham e Jonathan Franzen, per motivi simili a quelli del New York Times, e a novembre molti autori di saggi avevano fatto la stessa cosa. Secondo quanto sostenuto dal New York Times stesso, la denuncia segue contrattazioni fra il giornale e Microsoft (che ha rapporti molto stretti con OpenAI), che però non avrebbero prodotto risultati.

