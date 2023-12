A Pechino nelle ultime due settimane la temperatura non ha mai superato lo zero

A Pechino, la capitale della Cina, nelle ultime due settimane la temperatura non ha mai superato lo zero: secondo i giornali statali cinesi non era mai successo, almeno nel mese di dicembre, da quando si registrano dati meteorologici di questo tipo, cioè dal 1951. A Pechino d’inverno fa piuttosto freddo e non è raro che le temperature scendano sotto lo zero anche per diversi giorni. Le ultime due settimane però sono state particolarmente fredde, dato che per 9 giorni consecutivi la temperatura è rimasta sotto ai -10 °C.

Non è soltanto a Pechino che fa più freddo del solito: da circa due settimane in tutta la Cina si registrano temperature molto inferiori alla media stagionale. Alcuni giorni fa l’agenzia nazionale meteorologica ha fatto sapere che in almeno venti stazioni di rilevamento sono state registrate le temperature più basse fra quelle mai rilevate nel mese di dicembre (le stazioni sono diverse centinaia). A Hohhot, capitale della regione autonoma della Mongolia Interna, sono stati raggiunti per la prima volta i -29,1 °C, mentre secondo Reuters certe regioni nel nordest del paese hanno toccato i -40 °C.

Sebbene sia complesso legare singoli eventi atmosferici al cambiamento climatico, una delle sue conseguenze più osservate è l’aumento di eventi estremi. Il freddo anomalo di questi giorni, soprattutto nelle regioni più settentrionali, è dovuto anche a correnti d’aria particolarmente fredde che arrivano dall’area artica.

A metà dicembre un’agenzia stampa, controllata dal governo centrale, aveva scritto che il presidente Xi Jinping aveva chiesto alle autorità locali di attrezzarsi per un periodo eccezionalmente freddo. Al momento non sembra ci siano stati danni ingenti o situazioni particolarmente problematiche, anche se in Cina i giornali sono controllati in maniera molto stringente dal governo e le notizie più imbarazzanti o sgradite vengono spesso censurate.

A Pechino alcuni giorni fa si erano rotte le condutture del riscaldamento nel quartiere centrale di Dongcheng: secondo i media statali, sono state riparate rapidamente senza conseguenze per gli abitanti.