La multinazionale degli occhiali Safilo ha interrotto la collaborazione con Chiara Ferragni

La multinazionale italiana degli occhiali Safilo ha annunciato giovedì di aver interrotto la propria collaborazione con l’influencer Chiara Ferragni. Dall’inizio del 2022 l’azienda nata in Veneto aveva un accordo per disegnare, produrre e distribuire una linea di occhiali a marchio “Chiara Ferragni”. Secondo quanto comunicato da una nota ufficiale dell’azienda l’interruzione arriverebbe «a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti» da Chiara Ferragni. La notizia arriva pochi giorni dopo che venerdì due società di Ferragni erano state multate insieme a Balocco per 1,4 milioni di euro dall’Antitrust, cioè l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, perché una campagna promozionale di una linea di pandori era stata presentata in modo ingannevole.

Secondo l’Antitrust nella campagna veniva fatto credere che ciascun pandoro acquistato contribuisse a una donazione benefica per l’ospedale Regina Margherita di Torino, ma in realtà l’ammontare della donazione era già stato deciso a prescindere dalle vendite. La vicenda aveva avuto grande risonanza e domenica era stata menzionata anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In seguito l’influencer aveva pubblicato su Instagram un video in cui si scusava per «aver commesso un errore di comunicazione» e annunciava di voler devolvere un milione di euro in beneficenza all’ospedale.

L’accordo fra Safilo e Ferragni era stato annunciato nel settembre del 2021 ed era stato definito “pluriennale”: aveva inizialmente avuto effetti molto positivi in Borsa per l’azienda, il cui fatturato nel 2022 ha superato oltre un miliardo di euro. Safilo controlla vari marchi, fra cui Carrera, Boss, Etro e Fossil, e non ha al momento confermato ufficialmente che la decisione sia legata al “caso Balocco”, come ipotizzato dalla stampa specializzata.