Le elezioni locali senza opposizioni a Hong Kong

Le elezioni locali del 10 dicembre a Hong Kong hanno registrato l’affluenza più bassa di sempre: ha votato solo il 27,5 per cento degli elettori registrati. A ottobre il sistema elettorale era stato cambiato in modo da escludere di fatto i candidati di opposizione: erano stati ridotti molto i seggi elettivi e introdotti stringenti controlli preliminari sui candidati, che avevano bisogno di essere approvati da due comitati considerati filo-cinesi. Alle elezioni hanno partecipato solo partiti filo-cinesi.

Sono le prime elezioni locali dall’imposizione, nel 2020, della controversa legge sulla sicurezza nazionale, con cui la Cina ha attuato una progressiva repressione del dissenso nella regione di Hong Kong dopo enormi e partecipate proteste a favore della democrazia andate avanti per circa un anno. Alle ultime elezioni, che si erano tenute proprio nel 2019, i partiti pro-democrazia avevano ottenuto una vittoria netta.

Le elezioni erano locali, cioè servivano a rinnovare i 18 consigli municipali in cui è divisa Hong Kong, non il suo parlamento né il governo. I consiglieri sono uno degli ultimi organi di rappresentanza politica eletti direttamente dalla cittadinanza a Hong Kong. Zheng Yanxiong, direttore dell’ufficio di collegamento del governo centrale cinese a Hong Kong, aveva ricordato che secondo le nuove regole chi «non è un patriota» non avrebbe potuto partecipare alle elezioni. Il principio dei «patrioti al governo di Hong Kong» è stato ribadito dall’attuale governatore John Lee, sostenitore del governo cinese.

Le nuove regole introdotte dal governo cinese prevedono che per poter concorrere alle elezioni ogni candidato ottenga l’approvazione di almeno nove membri dei comitati elettorali locali, nominati proprio dal governo di Hong Kong ma composti quindi in buona parte da funzionari leali al regime.

I consiglieri eletti alle elezioni locali di Hong Kong si occupano normalmente di questioni molto tecniche, come i progetti edilizi o la gestione delle strutture pubbliche, e la loro elezione non attirava molta attenzione sulla stampa internazionale. Le cose sono cambiate proprio dopo le ultime elezioni, nel 2019.