In Albania lo scontro tra governo e opposizione è infuocato

Nonostante il governo del primo ministro albanese Edi Rama abbia formalmente diffidato dal farlo, giovedì alcuni deputati del principale partito di opposizione – il Partito Democratico d’Albania – hanno nuovamente interrotto una seduta del parlamento accendendo dei fumogeni e costruendo delle barricate con le sedie. È l’ultimo di una serie di incidenti simili avvenuti nell’aula in queste settimane, in cui sono stati appiccati anche alcuni piccoli incendi, che hanno interrotto le discussioni e causato spesso il caos.

Da tempo il Partito Democratico, di centrodestra, accusa il socialista Rama di aver ridotto i poteri del parlamento e di aver limitato il potere dell’opposizione, per esempio approvando leggi importanti aggirando le discussioni in aula e impedendo l’istituzione di alcune commissioni parlamentari d’inchiesta. Ad aumentare le tensioni è poi intervenuta una recente inchiesta giudiziaria ai danni del leader del Partito Democratico, l’ex primo ministro Sali Berisha, che la reputa motivata politicamente.

Giovedì l’Assemblea dell’Albania, il parlamento monocamerale del paese, stava votando l’annuale legge di bilancio per il 2024, poi approvata. La seduta però è durata solo pochi minuti, perché i parlamentari dell’opposizione hanno acceso alcuni fumogeni e hanno ammucchiato le sedie al centro dell’aula, scontrandosi con i responsabili della sicurezza. Soltanto lunedì il ministro dell’Interno Taulant Balla aveva chiesto che la magistratura aprisse un’indagine nei confronti dei deputati che quel giorno avevano dato fuoco ad alcuni documenti in aula. Il deputato d’opposizione Flamur Noka aveva anche gettato alcuni fogli in fiamme su una catasta di sedie. Balla aveva chiesto l’applicazione degli articoli del codice penale albanese che puniscono chi danneggia o distrugge la proprietà altrui.

Lo scorso 20 novembre i parlamentari del Partito Democratico d’Albania avevano acceso un piccolo fuoco in un cestino, che era stato velocemente spento, e avevano acceso altri fumogeni. Berisha aveva accusato il governo di Rama di voler silenziare l’opposizione, e aveva giustificato le azioni di disturbo come tentativo di «riportare il pluralismo in parlamento».

🇦🇱 Opposition MP Flamur Noka from the Democratic Party tried to set the Albanian Parliament on fire.

For weeks, the DP has been disrupting parliamentary sessions with smoke flares, following corruption charges against Sali Berisha, their de facto leader, who has been sanctioned… pic.twitter.com/y7vT6fgzCj

— kos_data (@kos_data) December 4, 2023