Israele ha arrestato decine di palestinesi nella Striscia

Giovedì l’esercito israeliano (IDF) ha arrestato decine di uomini palestinesi a Jabalia e in altre zone del nord della Striscia di Gaza. In base ai video e alle fotografie condivise in queste ore sui social network, gli uomini sono stati fatti spogliare fino a restare in mutande. In alcune immagini, li si vede accovacciati in strada con le mani legate dietro alla schiena, pronti per essere caricati su un camion dell’esercito israeliano; in altre, sono accovacciati su uno spiazzo con gli occhi bendati, sempre con le mani legate dietro alla schiena. Nel frattempo, gli attacchi israeliani sulla Striscia si stanno intensificando.

Al momento non si sa quanti siano gli uomini fermati da Israele, non è chiaro se si siano arresi in maniera volontaria e non si sa nemmeno se siano combattenti di Hamas, come scrive invece Haaretz, secondo cui sarebbe il maggior numero di membri del gruppo radicale arresi dall’inizio della guerra, lo scorso 7 ottobre. Al Jazeera scrive che gli uomini palestinesi si trovavano in alcune scuole gestite dall’ONU che venivano utilizzate come rifugio nel nord della Striscia di Gaza. Il Times of Israel si è limitato a dire che gli uomini fermati potrebbero essere sospettati di far parte di Hamas.

Un testimone citato dall’organizzazione per i diritti umani Euro-Mediterranean Human Rights Monitor ha detto di aver visto i soldati israeliani uccidere almeno sette uomini che non avevano rispettato le indicazioni date. Tra le persone fermate ci sarebbe anche Diaa al-Kahlout, un giornalista del sito di notizie The New Arab. L’esercito israeliano finora non ha commentato.

La guerra di Israele nella Striscia di Gaza va avanti ormai da due mesi: i bombardamenti israeliani sono cominciati il giorno stesso del feroce attacco dei miliziani di Hamas contro i civili israeliani, e a fine ottobre l’esercito israeliano ha avviato una massiccia invasione di terra. Israele ha occupato buona parte del nord della Striscia e, dopo una breve tregua, ha intensificato gli attacchi anche nel sud, in particolare attorno alla grande città di Khan Yunis, dove è entrato martedì.

L’operazione di questi mesi è già una delle più lunghe della storia recente di Israele. Alcune analisi, però, sostengono che potrebbe andare avanti ancora a lungo, soprattutto perché il suo obiettivo finale, cioè la distruzione di Hamas, sembra estremamente complicato da raggiungere in poco tempo: sempre che sia possibile raggiungerlo.

