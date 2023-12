Le cose più viste su Wikipedia quest’anno

Wikimedia, la fondazione che mantiene Wikipedia, ha pubblicato la lista delle voci più lette del 2023 della sua famosa enciclopedia online nella versione in inglese, la più ricca e letta tra le tante disponibili in tutto il mondo. L’elenco può essere considerato per questo il più rappresentativo per farsi un’idea dei temi più cercati e letti sia nei paesi dove si parla l’inglese, sia in quelli che lo utilizzano come seconda lingua e in misura minore in quelli che ci ricorrono all’occorrenza (come capita a molti utenti italiani).

La lista comprende infatti alcuni degli argomenti che sono stati più dibattuti nel corso di quest’anno, a cominciare da quelli legati ai sistemi di intelligenza artificiale e ai loro rapidi sviluppi soprattutto in seguito alla diffusione di ChatGPT.

Nel 2023 le pagine di Wikipedia in inglese hanno raccolto 84 miliardi di visualizzazioni con una media giornaliera di 250 milioni, rendendo l’enciclopedia online uno dei siti più letti di Internet. L’enciclopedia ha 6,7 milioni di voci che hanno ricevuto nel corso dell’anno oltre un miliardo di modifiche, attraverso il sistema di editing e aggiornamento aperto sia alle persone registrate sia ai semplici lettori che vogliono correggere o fare integrazioni (una quantità limitata di voci è bloccata per motivi di sicurezza e può essere modificata solamente da chi è registrato).

La pagina più letta di quest’anno è stata quella dedicata ChatGPT, il “chatbot” di intelligenza artificiale (AI) sviluppato da OpenAI e messo a disposizione di tutti a partire dall’autunno del 2022. In pochi mesi è diventato uno dei sistemi di AI più discussi e conosciuti al mondo per la sua capacità di sostenere conversazioni, elaborare dati e scrivere testi di ogni tipo. Il sistema non è sempre accurato e affidabile, ma mostra grandi potenzialità e le sue capacità talvolta sorprendenti hanno suscitato un grande interesse non solo tra gli addetti ai lavori.

La seconda voce più letta su Wikipedia in inglese nel 2023 è stata quella dedicata alle persone famose morte nel corso dell’anno, una sezione quasi sempre presente nell’elenco dei contenuti più visualizzati anche negli scorsi anni. La pagina mostra una lunga lista delle persone morte cui era stata dedicata una voce enciclopedica, con brevi informazioni biografiche e l’indicazione dell’età del decesso. L’elenco si compila automaticamente in base alle modifiche che vengono effettuate sulle pagine dei personaggi coinvolti quando vengono inseriti i dettagli sulla loro morte.

Il cricket, uno degli sport più seguiti al mondo soprattutto per il grande interesse che produce in un paese da 1,4 miliardi di persone come l’India, ha suscitato grandi attenzioni su Wikipedia anche quest’anno. La terza voce più consultata è stata infatti quella dedicata alla Coppa del Mondo di cricket 2023, la tredicesima edizione del torneo mondiale di questo sport, seguita dalla Indian Premier League, la lega professionistica indiana di cricket la cui voce è stata la quarta più consultata su Wikipedia inglese nel 2023. Il cricket è stato molto cercato anche su argomenti simili: la voce generale della Coppa del Mondo di cricket è al sesto posto nell’elenco, seguita al nono dalla voce sulla Indian Premier League di quest’anno.

Robert Oppenheimer, il “padre dell’atomica”, è stato molto cercato su Wikipedia nel corso dell’anno, soprattutto perché se ne è parlato moltissimo in seguito all’uscita in estate del film Oppenheimer del regista Christopher Nolan. È stato del resto il film più pubblicizzato del 2023 e uno dei più attesi degli ultimi anni: la sua voce è stata la quinta più cercata sulla versione inglese dell’enciclopedia, mentre il nome del personaggio di cui racconta la vita è stata la settima. Molto più in alto di Barbie, atteso film uscito più o meno nello stesso periodo in buona parte del mondo, che si trova alla tredicesima posizione.

Un altro titolo molto cercato su Wikipedia, tanto da essere all’ottavo posto nella lista di quest’anno, è stato Javān, un film di Bollywood che ha ottenuto grande successo soprattutto in India, diventando una delle produzioni del cinema hindi più viste dell’anno. Al decimo posto c’è un altro film indiano, Pathaan, che rientra nel filone dei film di azione dello YRF Spy Universe dedicato all’attività dello spionaggio indiano.

La lista realizzata da Wikimedia è aggiornata alla fine di novembre e sarà integrata con i dati di dicembre all’inizio del prossimo anno, ma secondo i responsabili della fondazione difficilmente ci saranno stravolgimenti considerata la quantità di visualizzazioni delle pagine più viste che si è accumulata dallo scorso gennaio. Una lista annuale ufficiale per la versione italiana non è ancora disponibile, qui ci sono i dati parziali mensili. La maggior parte delle visite alla versione inglese di Wikipedia è arrivata dagli Stati Uniti (33,2 miliardi), seguita dal Regno Unito (9 miliardi), dall’India (8,48 miliardi, c’è anche una versione in hindi), dal Canada (3,95 miliardi) e dall’Australia (2,56 miliardi).

La lista completa