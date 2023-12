Un regalo di Natale al giorno: -19

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno ogni giorno fino al 24 dicembre, e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altri consigli. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Poi se proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Nonostante la PlayStation 5 sia uscita a novembre del 2020, questo è forse il primo Natale in cui non si fa fatica a comprarne una. Per via della crisi globale dei commerci e della pandemia, infatti, per alcuni anni l’unico modo per farlo era armarsi di estrema pazienza e sperare in un po’ di fortuna, o essere disposti a spendere parecchio di più rispetto al prezzo di listino. Oggi invece comprare una PlayStation 5 è facile e per questo potrebbe esser un buon momento per regalarne una a qualcuno che la desidera e che l’aspetta da un po’. La si trova sia nei negozi specializzati come GameStop, sia nella grande distribuzione, e visto che è in giro ormai da un po’ esistono “bundle” sempre più vari e vantaggiosi (un “bundle” è quando insieme alla console viene venduto anche qualcosa d’altro a un prezzo più conveniente: a volte è un secondo controller, a volte un gioco, a volte un’edizione speciale). Abbiamo chiesto a quelli di Joypad e Manettini, rispettivamente il podcast e la newsletter del Post sui videogiochi, qualche consiglio.

Dal 25 novembre è disponibile un nuovo modello di PlayStation 5, chiamato “slim”, che è totalmente compatibile con la versione già in commercio e nel giro di qualche anno la sostituirà completamente. Le uniche differenze sostanziali sono la capacità di archiviazione (1 terabyte contro 825 giga, il 17,5% di spazio in più) e il fatto che nel nuovo modello il drive del lettore ottico (che permette di leggere i dischi dei giochi e dei film su Blu-Ray 4K) è rimovibile. Questo permette ad esempio di comprare la versione senza lettore (Digital) e aggiungerci il lettore in un secondo momento, cosa che non si può invece fare con il precedente modello. La versione slim Standard (quella con il lettore) è in vendita a 549 euro, mentre la versione slim Digital a 449 euro. Con il modello Digital i giochi vanno scaricati dal PlayStation Store, il negozio online di giochi di PlayStation.

All’interno della confezione di una qualsiasi PlayStation 5 c’è già tutto l’occorrente per giocare (la console, un controller, il cavo di alimentazione e il cavo per collegarla al televisore), ma per migliorare l’esperienza generale ci sono una serie di accessori che possono risultare estremamente comodi e che possono diventare un buon regalo per qualcuno che ha già una PlayStation 5 (o a cui sapete che verrà regalata questo Natale).

Per esempio il controller professionale ufficiale DualSense Edge (239 euro), che ha due tasti in più e ha i manettini regolabili e sostituibili, o le cuffie per l’audio tridimensionale. PlayStation 5 infatti utilizza un sistema chiamato Tempest 3D Audio, che permette di generare un audio spaziale senza il bisogno di avere il soggiorno pieno di diffusori. Le cuffie ufficiali Sony che costano 99 euro e hanno anche il microfono per la chat vocale sono tra le migliori se si considera la comodità di utilizzo e il rapporto qualità prezzo, ma le alternative disponibili sono tante. Volendo potreste prendervi questo modello della Sennheiser (75 euro) e collegarle alla PlayStation 5 tramite un ricevitore Bluetooth (18 euro).

Un’altra cosa che potete regalare, visto che serve poter giocare online, sia con la versione Standard che con quella Digital, è l’abbonamento a PlayStation Plus, che ora è disponibile in tre diverse versioni (Essential, Extra e Premium), che si differenziano per i servizi che hanno al loro interno, come il catalogo di giochi gratuiti o la possibilità di giocare in streaming. Per giocare online in ogni caso basta anche solo la versione Essential.

Sempre se volete fare un regalo a chi ha già una PlayStation 5, la scelta tra cosa comprare per migliorare l’esperienza di gioco è molto ampia.

Sono molto utili le stazioni di ricarica per i controller (30 euro), per poter ricaricare i controller senza dover tirare un sacco di cavi, il telecomando per utilizzare PlayStation 5 come dispositivo per lo streaming (con le scorciatoie per Netflix, YouTube, Spotify e Disney+) o una espansione di memoria per la console. Alcuni giochi infatti occupano più di 100 gigabyte sull’hard disk, per cui per qualcuno, anziché continuare a installarli e disinstallarli, è più comodo aumentare lo spazio a disposizione. La procedura di installazione delle espansioni di memoria è abbastanza agevole, soprattutto seguendo alcune guide che si possono facilmente trovare in rete. Essendo di fatto una componente interna della console, questa deve avere alcune specifiche ben precise, legate principalmente alla dimensione fisica della memoria e alla presenza di un dissipatore di calore. Questo modello di Western Digital da 2 tera (229 euro) è tra i più consigliati.

Per chi invece vuole esagerare, c’è il set della realtà virtuale per PS5, che si chiama PS VR2. A differenza del modello precedente, che funziona solo su PlayStation 4, questo visore si collega alla console con un solo cavo, rendendo la procedura estremamente più semplice e agevole. A livello tecnologico è uno dei migliori dispositivi sul mercato, anche se costa più della console stessa: 574 euro su Amazon.

Invece per quanto riguarda i giochi, quello del momento per chi ha una PlayStation 5 è Spider-Man 2 (71 euro). Lo ha sviluppato Insomniac, che è uno degli studi di proprietà di Sony, e mette, come si può facilmente dedurre, il giocatore nei panni di Spider-Man. Il gioco è l’unica grande esclusiva di Sony in questo periodo natalizio ed è generalmente molto apprezzato. Se volete fare un regalo a qualcuno che è già fan, potreste allora gradire anche la versione PlayStation 5 di Spider-Man, il precedente capitolo, o di Spider-Man Miles Morales (42 euro), uno spin-off uscito qualche anno fa. Sono entrambi presenti in questa edizione speciale chiamata Ultimate Edition che costa 52 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Insomniac Games (@insomniacgames)

PlayStation 5 ha poi un nutrito catalogo di esclusive (cioè quei giochi che si possono giocare solo con PlayStation o in alcuni casi anche su PC, ma non su altre console) che nonostante siano uscite qualche tempo fa potrebbero comunque piacere come regalo a chi non ci ha mai giocato. Una di queste è Final Fantasy XVI (49 euro), l’ultimo capitolo di una saga storica che mette il giocatore nei panni di una specie di eletto che deve salvare il mondo affrontando sia minacce ultraterrene che complotti e tradimenti.

Ci sono poi i due God of War (il primo si chiama semplicemente God of War, uscito su PlayStation 4, mentre il secondo God of War Ragnarok), molto apprezzati per il sistema di combattimento e la storia e Demon’s Souls (42 euro in offerta), un gioco d’azione con elementi da gioco di ruolo in terza persona nel quale si combatte (molto) contro mostri enormi e molto potenti.

Infine, una delle esclusive più apprezzate è la serie Horizon (Zero Dawn, 21 euro, uscito su PlayStation 4 e Forbidden West, 52 euro), avventure a mondo aperto (dove cioè la mappa è libera e si può scegliere quale attività fare) ambientate circa mille anni nel futuro, in un mondo nel quale le macchine hanno quasi ridotto all’estinzione l’umanità. La protagonista della serie si chiama Aloy, ed è la cacciatrice di una delle tante tribù in cui la società si è organizzata dopo la guerra con le macchine. Caratteristica fondamentale del gioco, nonché uno dei suoi elementi più apprezzati, è la presenza di una fauna quasi interamente formata da avveniristici robot-animali, che creano una grande contrapposizione con la struttura perlopiù tribale della società umana. Questi robot si comportano esattamente come gli animali: ce ne sono di grandi e piccoli, prede e predatori, terrestri e volatili, ognuno con un suo comportamento definito, più o meno aggressivo nei confronti degli altri animali-robot o degli umani. L’interazione con queste macchine è forse la cosa più bella del gioco, così come il loro design. Tra l’altro, LEGO ha creato un set ispirato proprio a uno di questi robot, che si chiama “Collolungo” e costa circa 90 euro.

