Le province italiane in cui si vive meglio nel 2023

Dal 1990 alla fine di ogni anno il Sole 24 Ore pubblica la sua classifica delle province italiane sulla base della qualità della vita, che mette a punto tenendo in considerazione numerosi fattori, tra cui lavoro, ambiente, salute, sicurezza e cultura. Secondo la classifica di quest’anno, la provincia in cui si vive meglio in Italia nel 2023 è quella di Udine, seguita da quelle di Bologna e Trento. Roma è al 35esimo posto su 107 e Milano all’ottavo, mentre la gran parte dei territori in cui la qualità della vita è più bassa si trova al Sud.

Per realizzare la sua classifica annuale il Sole 24 Ore utilizza 90 indicatori, divisi in 6 grandi categorie: “ricchezza e consumi”, “affari e lavoro”, “ambiente e servizi”, “demografia, salute e società”, “giustizia e sicurezza” e “cultura e tempo libero”. L’obiettivo è misurare il benessere nelle varie province italiane a partire dai dati relativi ai 12 mesi precedenti, che vengono forniti da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca, tra cui il ministero dell’Interno e quello della Giustizia, l’Istat (istituto italiano di statistica), l’Inps (l’ente previdenziale nazionale) e la Banca d’Italia. Per ciascuno dei 90 indicatori vengono assegnati mille punti alla provincia con il valore migliore e zero a quella con il peggiore.

La provincia di Udine ha guadagnato 11 posizioni rispetto alla classifica del 2022, in cui la più vivibile era risultata Bologna, seguita da Bolzano e Firenze. In base ai dati raccolti, il Sole ha assegnato a Udine il primo posto per la qualità della vita delle donne, il quarto per la categoria “giustizia e sicurezza” e l’ottavo per la qualità della vita di bambine e bambini. Tra le altre cose, sulla prima posizione hanno influito il numero elevato di palestre, piscine e centri per il benessere in rapporto alla popolazione della provincia (circa 516mila abitanti), ma anche la bassa frequenza di incendi, reati informatici e furti di automobili, e una bassa quantità di famiglie con Isee inferiore ai 7mila euro e di imprese in fallimento.

Bologna, che dal 1990 è stata la provincia italiana più vivibile per cinque volte, ha invece ottenuto il primo posto per la categoria «demografia, salute e società», mentre Trento è stata giudicata la migliore per l’indice di sportività, per la qualità della vita delle persone anziane e per l’ecosistema urbano. Tra le prime dieci ci sono anche Bergamo, capitale italiana della Cultura per il 2023 assieme a Brescia e prima nella categoria “ambiente e servizi”, Monza e Brianza, prima per “ricchezza e consumi”, e Milano, al miglior posto per “affari e lavoro”.

Nel 2022 Firenze era stata giudicata la terza provincia italiana più vivibile, ma quest’anno ha perso tre posizioni a causa dell’aumento delle denunce di furti e rapine, di quello degli affitti e per via di alcuni nuovi parametri, come il consumo di farmaci contro l’obesità. Sono invece uscite dalle prime dieci posizioni Trieste e Bolzano: la prima è stata penalizzata dai risultati negativi sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e sugli investimenti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la seconda dal numero di scuole accessibili e di farmacie. Un altro dato negativo che ha inciso sulla qualità della vita in molte province, tra cui Rimini, Biella e Modena, è la diminuzione dei risparmi delle persone, dovuta all’aumento generale dei prezzi, dei mutui e delle bollette.

Secondo l’indagine del Sole 24 Ore, 31 delle 40 province italiane in cui si vive peggio nel 2023 si trovano nel Sud o nelle Isole, mentre solo nove sono al Centro e al Nord (Latina, Imperia, Frosinone, Alessandria, Rovigo, Grosseto, Viterbo, Rieti e Massa Carrara). La provincia con la qualità della vita peggiore è Foggia, preceduta da Caltanissetta e Napoli, rispettivamente al 106esimo e al 105esimo posto. Sulla situazione secondo la classifica incidono fattori come la bassa aspettativa di vita, il numero delle imprese in fallimento, il divario nella parità salariale tra uomini e donne (il cosiddetto “gender pay gap”), i livelli di criminalità e la disoccupazione.

Qualche curiosità: Massa Carrara è la prima provincia per numero di librerie ogni 100mila abitanti, 16 contro una media di 7,6; Vibo Valentia è quella con il maggior numero di imprese i cui titolari hanno meno di 35 anni, 12 contro una media di 8,2; e la provincia con più progetti finanziati con i fondi del PNRR è quella di Isernia: 12,3 ogni mille abitanti, mentre la media è di 4,3.

11. Parma

12. Trieste

13. Bolzano

14. Pordenone

15. Brescia

16. Reggio Emilia

17. Como

18. Cremona

19. Padova

20. Treviso

21. Pisa

22. Vicenza

23. Cagliari

24. Ancona

25. Pesaro e Urbino

26. Piacenza

27. Ascoli Piceno

28. Gorizia

29. Sondrio

30. Siena

31. Prato

32. Venezia

33. Varese

34. Ravenna

35. Roma

36. Torino

37. Macerata

38. Lecco

39. Cuneo

40. Forlì-Cesena

41. Pescara

42. Novara

43. Pavia

44. Belluno

45. Arezzo

46. Mantova

47. Genova

48. Lodi

49. Perugia

50. Fermo

51. Rimini

52. Biella

53. Verbano-Cusio-Ossola

54. L’Aquila

55. Asti

56. Vercelli

57. La Spezia

58. Teramo

59. Savona

60. Ferrara

61. Chieti

62. Terni

63. Lucca

64. Pistoia

65. Oristano

66. Livorno

67. Nuoro

68. Rovigo

69. Bari

70. Alessandria

71. Lecce

72. Massa-Carrara

73. Rieti

74. Grosseto

75. Viterbo

76. Campobasso

77. Sassari

78. Benevento

79. Avellino

80. Frosinone

81. Imperia

82. Isernia

83. Potenza

84. Matera

85. Barletta-Andria-Trani

86. Ragusa

87. Latina

88. Salerno

89. Messina

90. Enna

91. Catanzaro

92. Catania

93. Sud Sardegna

94. Agrigento

95. Palermo

96. Vibo Valentia

97. Taranto

98. Caserta

99. Trapani

100. Brindisi

101. Reggio Calabria

102. Cosenza

103. Crotone

104. Siracusa

105. Napoli

106. Caltanissetta

107. Foggia

