In quali città italiane si vive meglio nel 2022

Come accade alla fine di ogni anno dal 1990, anche questo dicembre il Sole 24 Ore ha pubblicato una classifica delle province italiane sulla base della qualità della vita, che tiene conto di diversi fattori, tra cui lavoro, ambiente, salute, sicurezza e cultura.

L’obiettivo dell’indagine del Sole 24 Ore è misurare il benessere nelle varie aree d’Italia a partire da indicatori relativi ai 12 mesi precedenti e forniti da fonti ufficiali, tra cui istituzioni e istituti di ricerca. In base all’analisi di quest’anno, la provincia italiana più vivibile nel 2022 è Bologna, seguita da Bolzano e Firenze. Bologna è prima per la quinta volta nella storia dell’indagine (l’ultima risale al 2020); Bolzano si è sempre ben posizionata tra le prime dieci posizioni e Firenze rappresenta la sorpresa: ha guadagnato otto posizioni rispetto al 2021, che diventano 24 se si parte dal 2020. La città toscana non era così alta in classifica dal 2003, anno in cui risultò la città migliore in cui vivere.

Per mettere a punto la classifica sono stati utilizzati in totale 90 indicatori, divisi in 6 grandi categorie: “ricchezza e consumi”, “affari e lavoro”, “ambiente e servizi”, “giustizia e sicurezza”, “cultura e tempo libero” e “demografia e salute”. Ci sono stati aggiornamenti sugli indicatori per tenere conto di nuovi aspetti relativi alla qualità della vita: sono stati introdotti per la prima volta due indici legati all’inflazione su prodotti alimentari ed energetici e la classifica sui consumi energetici (di gas naturale ed elettricità) per abitante. Tra le novità, anche l’indice dei giorni consecutivi senza pioggia rilevati nel 2021, anche se non comprende ancora la grande siccità registrata quest’anno.

Bologna si è classificata prima nella categoria “demografia e salute”, grazie all’altissima presenza di abitanti e diplomati laureati tra i 25 e i 39 anni, ed è al terzo posto in Italia per durata del percorso di studi (11,72 anni, dopo Roma e Trieste). La città emiliana si posiziona seconda nella categoria “ricchezza e consumi”, grazie soprattutto al valore aggiunto (ossia il PIL) prodotto in media da ogni abitante.

Bologna però resta nella parte bassa della classifica se si guarda ai canoni medi di locazione, che assorbono mediamente la metà del reddito degli abitanti, contro una media italiana del 32 per cento. Dopo la pandemia è diventato molto difficile trovare un appartamento o una stanza in affitto nel capoluogo emiliano, anche a causa della concorrenza di Airbnb. La città si posiziona male anche per quanto riguarda “giustizia e sicurezza”, categoria in cui Bologna è al 95° posto (e al 104° per indice di criminalità).

Una variabile che ha piuttosto cambiato le cose rispetto allo scorso anno è l’inflazione e l’aumento del costo generale della vita, una dimensione misurata dall’edizione di quest’anno e che ha fatto scendere nella classifica alcune città metropolitane, notoriamente già di per sé più care rispetto ai piccoli centri.

Milano, che lo scorso anno era in seconda posizione, è ora all’ottavo posto: viene penalizzata, tra le altre cose, dalla elevata incidenza dei canoni di locazione sul reddito medio, pari al 62 per cento e quindi quasi il doppio della media italiana, e dell’aumento generale dei prezzi leggermente più alto della media.

Roma perde 18 posizioni e si trova al 31° posto in classifica, poco sotto Genova (27esima). La capitale è penalizzata dall’indice di litigiosità, ossia le cause civili iscritte nei tribunali nel primo semestre di quest’anno, e dal terz’ultimo posto nell’indice sintetico che misura il benessere delle generazioni più giovani. Seguono Torino al 40° posto, che ha perso 12 posizioni rispetto al 2021, Palermo all’88° e Napoli al 98°, in discesa di otto posizioni: la prima è stata penalizzata dalla scarsa qualità dell’aria e dall’elevata incidenza di crimini denunciati; la seconda dall’alta quota di beneficiari di reddito di cittadinanza e dai modesti depositi bancari; la terza dalla più elevata densità abitativa e dal record negativo di rapine per strada.

Secondo l’indagine del Sole 24 Ore, la maggior parte delle province italiane in cui si vive peggio nel 2022 si trova al Sud: le tre peggiori in classifica sono Caltanissetta, Isernia e Crotone, rispettivamente alle posizioni 105, 106 e 107. Isernia ha perso ben 25 posizioni rispetto all’anno scorso, penalizzata soprattutto dai pessimi posizionamenti nelle classifiche sull’ambiente e sulla demografia.

11. Cremona

12. Udine

13. Reggio Emilia

14. Bergamo

15. Sondrio

16. Verona

17. Modena

18. Cagliari

19. Gorizia

20. Venezia

21. Treviso

22. Brescia

23. Monza-Brianza

24. Piacenza

25. Pesaro-Urbino

26. Pordenone

27. Genova

28. Ancona

29. Padova

30. Ravenna

31. Roma

32. Lecco

33. Como

34. Forlì-Cesena

35. Belluno

36. Cuneo

37. Arezzo

38. Vicenza

39. Novara

40. Torino

41. Perugia

42. Ascoli Piceno

43. Varese

44. Pescara

45. Prato

46. Rimini

47. Lucca

48. La Spezia

49. Lodi

50. Verbano-Cusio-Ossola

51. Ferrara

52. Livorno

53. Savona

54. Terni

55. Asti

56. Vercelli

57. Grosseto

58. Mantova

59. Macerata

60. Massa-Carrara

61. Viterbo

62. Pavia

63. L’Aquila

64. Pistoia

65. Biella

66. Bari

67. Rieti

68. Teramo

69. Sassari

70. Oristano

71. Alessandria

72. Imperia

73. Fermo

74. Nuoro

75. Chieti

76. Matera

77. Rovigo

78. Lecce

79. Frosinone

80. Latina

81. Campobasso

82. Benevento

83. Barletta-Andria-Trani

84. Avellino

85. Ragusa

86. Agrigento

87. Sud Sardegna

88. Palermo

89. Messina

90. Siracusa

91. Catania

92. Brindisi

93. Trapani

94. Potenza

95. Cosenza

96. Catanzaro

97. Salerno

98. Napoli

99. Caserta

100. Enna

101. Taranto

102. Reggio Calabria

103. Vibo Valentia

104. Foggia

105. Caltanissetta

106. Isernia

107. Crotone