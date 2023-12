Un regalo di Natale al giorno: -22

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno, ogni giorno fino al 24 dicembre e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altri consigli. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Poi se proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Le candele sono un classico regalo di Natale, soprattutto da qualche anno, quando i social network le hanno rese particolarmente di moda e le aziende che le producono si sono moltiplicate, e soprattutto per quelle persone che non si conoscono bene ma a cui si vuole fare un pensierino e andare sul sicuro. Ecco con le candele che vi consigliamo oggi non andate sul sicuro e non ci farete probabilmente i regalini ai colleghi (per quello vi rimandiamo qui): sono candele massimaliste, diciamo, e vanno bene per case e persone che lo siano altrettanto.

Pubblicità

La Cereria Introna è un’azienda a conduzione familiare da sei generazioni, nata in Puglia nel 1840. Oggi ha una produzione industriale di ceri e candele votive, ma mantiene anche un laboratorio artigianale per creazioni più artistiche a forma di torte, zuccotti, cocktail, tramezzini ripieni, piatti di pesce, costate di manzo e mazzi di fiori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cereria_introna1840 (@cereria_introna1840)

Negli ultimi anni la sua fama è diventata internazionale grazie a una serie di citazioni di giornali statunitensi come il New York Times, il Washington Post e Bon appétit. Per gli appassionati del programma Come è fatto, sul loro profilo Instagram pubblicano molti video in cui mostrano le loro lavorazioni: per esempio come “montano” la cera per fare candele a forma di pasticcini alla panna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cereria_introna1840 (@cereria_introna1840)

Per le candele più elaborate si spendono decine e a volte anche centinaia di euro, ma ce ne sono alcune più abbordabili e comunque molto originali, come il panetto di burro (17 euro) o la tarte aux fraises (20 euro). O l’accoppiata tramezzino e birra, rispettivamente a 18 e 29 euro (ma c’è anche lo spritz, a 35).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cereria_introna1840 (@cereria_introna1840)

Per acquisti da 150 euro in su la spedizione è gratuita, mentre in tutti gli altri casi costa 14 euro. I tempi vanno dai 2 ai 5 giorni lavorativi, ma sotto Natale è sempre meglio stare larghi.

Ne vuoi ancora?

– Qui trovi una lista di 15 idee per chi ha cominciato a fare i regali a novembre (per alcune bisogna controllare di essere ancora in tempo, ma la maggior parte hanno tempi di spedizione brevi) e qui una guida a come fare regali su Vinted

– qui i regali al giorno passati

– qui un’opzione più sobria se vi piace l’idea di regalare una candela

– e qui c’è la pagina dove iscriversi a Consumismi di Natale, la newsletter che vi aiuta coi regali di Natale

– qui tutti i regali di Natale mai consigliati da Consumismi.