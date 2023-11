Il misterioso rumore che tormenta una città nell’Irlanda del Nord

Omagh è una città di circa 20mila abitanti che si trova nella parte occidentale dell’Irlanda del Nord, e da qualche tempo molti suoi abitanti hanno un problema: segnalano un fastidioso rumore che si sente soprattutto di sera e in qualche caso impedisce loro di dormire. La vicenda di questo misterioso ronzio, conosciuto come “the hum”, sta creando frustrazioni alla gente del posto, e al tempo stesso sta attirando la curiosità di chi cerca di capire da dove arrivi, tra ipotesi più o meno plausibili.

Il rumore era stato segnalato per la prima volta nella zona sud-ovest di Omagh alla fine di ottobre, ma in seguito ha cominciato a essere sentito anche in altre parti della città. Chi ha detto di sentirlo lo descrive come un ronzio ovattato e continuo, a bassa frequenza, simile a quello prodotto da un motore, che emerge in particolare tra le 22 e mezzanotte, quando il traffico diminuisce e la città è perlopiù silenziosa. Un consigliere dell’amministrazione locale, Barry McElduff, ha detto al Guardian che «una volta che lo si sente, non si riesce a non sentirlo più, è come un orologio». Stephen Donnelly, un altro consigliere, ha detto alla tv irlandese RTÉ che c’è chi non lo sente, e che però è diventato «un vero motivo di preoccupazione per un numero significativo di persone».

Per McElduff la vicenda è diventata «un po’ un mistero, come il mostro di Loch Ness». L’attenzione alla questione è tale che il 15 novembre l’amministrazione di Omagh ha diffuso un breve comunicato per chiarire che i funzionari dell’ufficio ambientale stanno investigando sul misterioso suono, ma che siccome è stato segnalato in una zona molto ampia «è difficile stabilirne la fonte o le fonti esatte». Il comunicato dice anche che l’ufficio sta valutando se dotarsi di appositi apparecchi o se rivolgersi a un’azienda specializzata per cercare di individuarne l’origine.

John Boyle, il responsabile dell’ufficio per la tutela del benessere della comunità, ha spiegato che a Omagh un problema simile non era mai stato riscontrato, e che non gli era mai capitato di dover affrontare una situazione analoga. Intanto alcuni residenti intervistati dai media locali hanno proposto le loro teorie.

Secondo qualcuno il ronzio proverrebbe da una miniera d’oro che si trova poco fuori città, mentre qualcun altro sospetta che possa dipendere dal vento che passa attraverso gli edifici. Un ragazzo di 24 anni intervistato dal Guardian, Cathaoir McCullagh, sospetta che c’entrino le lampade dei lampioni stradali; c’è poi chi ritiene che la pioggia portata dai temporali delle ultime settimane possa essere entrata in qualche trasformatore, e chi attribuisce il rumore alla subsidenza, visto che in città c’è un complesso residenziale che sta sprofondando a poco a poco nel terreno. Gerard Casey, che ha 37 anni, gestisce un pub e il ronzio non lo ha mai sentito, dice di aver cominciato a pensare che sia «una leggenda metropolitana, un prodotto dell’immaginazione della gente».

Parlando con BBC News, Donnelly ha detto che può darsi che sia un fenomeno stagionale o legato al meteo, ma che potrebbe anche dipendere da un insieme di cause.

Nel tempo ronzii simili sono stati segnalati in altre parti del Regno Unito, per esempio a Holmfield, vicino a Leeds, dove i residenti hanno definito «un ciclo di tortura infinito» quello che descrivono come un rumore che ricorda un po’ quello di una lavatrice e un po’ quello di un motore. Ma negli ultimi decenni suoni persistenti e fastidiosi come questi sono stati segnalati anche in Australia, in Nord America e in diverse parti d’Italia, con il risultato che esiste una mappa con un database di tutte le segnalazioni di questo tipo. In genere questi rumori sono attribuiti a macchinari industriali o agricoli, ma c’è chi tira in ballo spiegazioni piuttosto fantasiose, che comprendono teorie del complotto come quelle sulla rete 5G oppure la presenza degli alieni.

