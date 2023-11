Alcuni faggi secolari della “strada di Game of Thrones” saranno abbattuti

Da almeno una decina d’anni Dark Hedges, un breve sentiero alberato che si trova vicino alla città di Ballymoney, in Irlanda del Nord, accoglie centinaia di turisti al giorno. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone appassionate della serie tv Game of Thrones (Il Trono di Spade): infatti, benché Dark Hedges compaia una sola volta in tutta la serie – in particolare nel primo episodio della seconda stagione – nell’immaginario collettivo è diventata ormai “la strada del Trono di Spade”, nonché uno dei luoghi più fotografati del paese.

I faggi secolari che circondano il sentiero sono stati piantati più di duecento anni fa: ornano entrambi i lati del percorso e, nel tempo, si sono curvati verso l’interno intrecciandosi gli uni agli altri e formando un tunnel ad arco naturale che crea dei suggestivi giochi d’ombra e di luce tra i rami. Martedì però il Dipartimento delle Infrastrutture dell’Irlanda del Nord ha annunciato l’inizio dei lavori che porteranno all’abbattimento di sei di questi faggi per motivi di sicurezza. Sarà inoltre valutato l’abbattimento di un altro albero, mentre per altri quattro sono stati previsti dei lavori di potatura.

La potenziale pericolosità degli alberi di Dark Hedges è un tema noto da tempo: un’indagine pubblicata lo scorso giugno e citata dal Guardian aveva rilevato che, attualmente, 11 degli 86 alberi che costeggiano il percorso sono in cattive condizioni e abbiano bisogno di interventi urgenti per evitare che cadano e mettano a rischio la sicurezza dei turisti.

I faggi che circondano Dark Hedges si trovano su un terreno privato. Furono piantati dalla famiglia Stuart nel XVIII secolo, per impressionare i visitatori che facevano ingresso nella tenuta di Gracehill House e si stima che abbiano circa 250 anni. I faggi hanno solitamente una vita che va dai 150 ai 200 anni. Il sentiero appare anche nel film Transformers – L’ultimo cavaliere, e originariamente era coperto da 150 faggi.