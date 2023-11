Sembra vicino l’accordo per una tregua tra Israele e Hamas

Martedì il leader del gruppo armato radicale palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, ha detto a Reuters che l’accordo per una tregua temporanea dei combattimenti con Israele è «vicino». Delle trattative su un possibile accordo si parla da settimane, ma negli ultimi giorni le parti coinvolte hanno fatto capire piuttosto esplicitamente che potrebbe essere fatto e annunciato a breve. L’accordo è mediato soprattutto dal Qatar, che ha buoni rapporti con entrambe le parti e nelle ultime settimane aveva lavorato anche per facilitare l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Alle trattative stanno partecipando anche gli Stati Uniti.

Haniyeh ha detto che Hamas ha consegnato la propria risposta sull’accordo ai rappresentanti del Qatar.

Pubblicità

I dettagli dell’accordo e le richieste delle due parti al momento non sono noti: secondo le fonti di diversi giornali internazionali, comunque, l’accordo dovrebbe prevedere la liberazione di un certo numero di ostaggi da parte di Hamas in cambio del rilascio di palestinesi detenuti in Israele. Il tutto dovrebbe avvenire durante alcuni giorni di tregua dai combattimenti, in cui saranno fatti entrare nella Striscia di Gaza aiuti umanitari.

Sulla base di informazioni raccolte parlando con funzionari di Hamas e del Jihad Islamico (altro gruppo armato palestinese della Striscia, alleato di Hamas), l’agenzia di stampa AFP ha detto che i termini potrebbero prevedere cinque giorni di tregua, il rilascio di un numero tra 50 e 100 ostaggi da parte di Hamas (solo civili, non soldati) e il rilascio di 300 detenuti palestinesi dalle prigioni israeliane. I funzionari con cui ha parlato AFP hanno detto che entrambi i gruppi armati avrebbero accettato l’accordo.

Un funzionario di Hamas con cui ha parlato Al Jazeera, Issat el Reshiq, ha detto che entrambe le parti libereranno soprattutto donne e bambini. El Reshiq ha anche detto che i dettagli dell’accordo saranno annunciati dal Qatar, principale responsabile della mediazione.

Già negli scorsi giorni c’erano stati vari indizi del fatto che l’accordo poteva essere più vicino: domenica l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Michael Herzog, aveva detto che sarebbe potuto arrivare entro questa settimana e aveva riferito termini molto simili a quelli descritti dai funzionari di Hamas con cui ha parlato AFP. Sempre domenica il primo ministro qatariota, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, aveva detto che c’erano ancora alcuni dubbi da risolvere per arrivare a un accordo definitivo ma che erano questioni «decisamente minori» e riguardavano perlopiù aspetti logistici.

Alcune ore fa anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rispondendo a una domanda durante la cerimonia per la festa del Ringraziamento, ha detto di ritenere che l’accordo sia vicino.

– Leggi anche: Perché il Qatar è centrale nella liberazione degli ostaggi a Gaza