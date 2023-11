Milei sarà il nuovo presidente dell’Argentina

Javier Milei, di estrema destra e ultraliberista, ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Argentina. Con il 96 per cento dei voti scrutinati, ha ottenuto più del 55 per cento dei voti, contro il 44 dell’altro candidato, l’attuale ministro dell’Economia Sergio Massa, della coalizione di centrosinistra Unione per la Patria. Massa ha ammesso la sconfitta ancora prima che venissero diffusi i risultati ufficiali. Milei prenderà quindi il posto del presidente uscente, Alberto Fernández, di centrosinista.

Milei – un candidato molto discusso e che ha condotto una campagna elettorale teatrale, anticonvenziale ed eccessiva – ha vinto anche grazie all’appoggio dell’ex presidente argentino Mauricio Macri, di orientamento liberale e figura centrale nel centrodestra argentino, che rimase in carica dal 2015 al 2019. Macri al primo turno aveva sostenuto Patricia Bullrich, la candidata della coalizione di centrodestra Uniti per il Cambio, che però era arrivata terza ed era rimasta esclusa dal ballottaggio.

L’ascesa politica in Argentina di Milei è stata molto rapida e per certi versi “traumatica”. Oltre che sulle tematiche classiche dell’estrema destra, Milei aveva impostato la campagna elettorale prima del primo turno in modo fortemente anticonvenzionale, con una grande componente di teatralità: messaggi semplici e estremi, accompagnati da gesti, retorica e atteggiamenti fortemente populisti. Per combattere l’inflazione e la costante svalutazione del peso argentino aveva promesso di rendere effettiva la dollarizzazione, ossia l’abbandono della moneta nazionale a favore del dollaro. Un’altra proposta ricorrente era stata quella di «bruciare la Banca Centrale argentina».

Aveva espresso posizioni estreme su quasi ogni argomento: si era detto fortemente contrario all’aborto e alle diagnosi prenatali, ma favorevole alla vendita degli organi, considerati una «risorsa economica» a cui qualcuno può essere costretto ad accedere. Tra il primo e il secondo turno le sue posizioni si erano però ammorbidite, probabilmente nel tentativo di aumentare i propri consensi al centro.

Milei si insedierà il 10 di dicembre.