L’attacco israeliano all’ospedale indonesiano di Beit Lahia, nella Striscia di Gaza

Nelle prime ore di lunedì l’esercito israeliano ha attaccato l’ospedale Indonesiano di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, nell’ambito dell’invasione della Striscia in corso da tre settimane. Secondo il ministero della Salute di Gaza, che è controllato da Hamas, e da vari membri dello staff dell’ospedale, che è gestito dal governo indonesiano, nell’attacco sono state uccise 12 persone e decine sono rimaste ferite. L’ospedale era già stato circondato da carri armati israeliano e danneggiato da bombardamenti negli scorsi giorni, ed era rimasto da poco senza acqua ed elettricità.

Secondo lo staff dell’ospedale nel momento dell’attacco all’interno dell’ospedale c’erano almeno 200 dipendenti, 600 feriti e 4.000 persone che si erano rifugiate nell’edificio ritenendolo un luogo più sicuro delle proprie abitazioni nel contesto dei sistematici bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, cominciati dopo il violento attacco in territorio israeliano del gruppo radicale islamico Hamas, il 7 ottobre. Diversi dei feriti in cura all’ospedale Indonesiano erano stati traferiti lì dall’ospedale al Shifa, nella città di Gaza, che negli ultimi giorni era diventato un luogo particolarmente pericoloso per via delle operazioni militari israeliane al suo interno.

Un infermiere ha raccontato al New York Times che il secondo piano dell’ospedale di Beit Lahia, dove si trovavano dozzine di pazienti e sfollati, è stato colpito dall’artiglieria nelle prime ore del mattino. Un intero reparto è stato distrutto, cosa che ha reso molto difficile sia evacuare i feriti che spostare i cadaveri.

Un video diffuso lunedì mattina da al Jazeera sembra mostrare alcuni scontri fra carriarmati israeliani e miliziani di Hamas nei pressi dell’ospedale.

IDF tanks seen engaging this morning in a firefight near the Indonesian Hospital in Jabaliya in northern Gaza.

The footage is filmed from within the hospital.

📍31.535464,34.509425 (tanks not firing at the hospital)

🧵 pic.twitter.com/mpfbi3pquJ

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 20, 2023