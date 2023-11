A Gaza sono state bombardate due scuole usate come rifugi

Caricamento player

In meno di 24 ore, tra venerdì e sabato, nella Striscia di Gaza sono state bombardate due scuole gestite dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA). Sui social sono circolati alcuni video molto cruenti, verificati dal New York Times, in cui si vedono persone ferite e uccise nelle zone colpite dagli attacchi.

Sabato un bombardamento che ha colpito la scuola al Fakhura nell’area del campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia, ha ucciso diverse persone: l’esercito israeliano ha detto di aver ricevuto notizie riguardo a un «incidente» nella zona, e che al momento è al lavoro per accertare le responsabilità. La scuola era gestita dall’UNRWA e nelle ultime settimane aveva accolto migliaia di persone sfollate.

Venerdì pomeriggio un bombardamento aveva colpito la scuola Zeitoun, nella città di Gaza, che ospitava oltre 4mila civili. Philippe Lazzarini, il commissario generale dell’UNRWA, ha detto che «decine» di persone sono state uccise o ferite a causa dell’attacco.

UPDATE: constant horrors, another @UNRWA school bombarded several times in the north of #Gaza sheltering more than 4,000 people. Dozens reported killed including children. Second time in less than 24 hours schools are not spared. ENOUGH, these horrors must stop — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 18, 2023

Per ora l’UNRWA non è in grado di confermare le stime sui morti nelle due scuole. Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che almeno 50 persone sono state uccise nella scuola del campo profughi di Jabalia. Il campo era già stato colpito da un intenso bombardamento a fine ottobre, che aveva distrutto molti edifici e danneggiato le infrastrutture.

Ci sono stati bombardamenti anche nella zona di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, dove centinaia di migliaia di persone evacuate dal nord della Striscia hanno trovato rifugio nelle ultime settimane. Sabato almeno 26 persone sono state uccise in un bombardamento su un edificio civile a Khan Yunis.

Da settimane l’esercito israeliano sta conducendo una campagna di intensi bombardamenti sulla Striscia di Gaza che ritiene necessaria per smantellare le basi operative e le infrastrutture di Hamas: Israele sostiene però che il gruppo radicale palestinese usi i civili come “scudi umani”, e che quindi i miliziani posizionino i propri centri operativi e i depositi di armi sotto a scuole e ospedali. È una questione molto complicata e dibattuta, che se confermata costituirebbe un crimine di guerra. Hamas ha sempre negato queste pratiche, ma ci sono ampie prove che negli scorsi conflitti il gruppo radicale abbia combattuto sfruttando le aree residenziali abitate da civili e che abbia usato come basi infrastrutture civili.

Il 27 ottobre l’esercito ha avviato anche un’operazione di terra nella Striscia, che per ora si è concentrata nella zona nord, intorno alla città di Gaza e soprattutto all’ospedale al Shifa, considerato da Israele il principale centro operativo di Hamas (un’accusa negata da Hamas e dal personale dell’ospedale, ma confermata almeno in parte dall’intelligence statunitense).

Sabato un gruppo di operatori umanitari, coordinato dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), è potuto entrare nell’ospedale e restarci per un’ora. Gli operatori hanno descritto la struttura come una «zona di morte»: hanno detto che ci sono segni evidenti di colpi di arma da fuoco e bombardamenti, e mancano acqua, medicine, cibo, carburante e strumenti medici. I corridoi sono pieni di rifiuti, aumentando il rischio di malattie e infezioni. La maggior parte delle persone civili sono state evacuate, ma l’Oms ha detto che nella struttura sono ancora presenti 25 operatori sanitari e 291 pazienti, tra cui 32 bambini. Molti di loro sono ricoverati per cause legate alla guerra in corso, come ferite alla testa, bruciature, ossa fratturate o arti amputati.

WHO leads very high-risk joint humanitarian mission to Al-Shifa Hospital in #Gaza Earlier today, a joint UN humanitarian assessment team, led by WHO, accessed Al-Shifa Hospital in northern Gaza to assess the situation on the ground, conduct a rapid situational analysis, assess… pic.twitter.com/93uIdy8PVA — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 18, 2023

Intanto, secondo alcuni giornali e agenzie di stampa internazionali gli Stati Uniti sarebbero vicini al raggiungimento di un accordo tra Israele e Hamas, che prevederebbe il rilascio di alcuni ostaggi e una pausa nei combattimenti di cinque giorni da parte di Israele. Al momento però la tregua non è stata confermata né dal governo israeliano né da quello statunitense.